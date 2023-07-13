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لقاء الراعي بباسيل: لم يعد سهلًا عقد جلسة جديدة لانتخاب رئيس للجمهورية من دون حوار

أخبار لبنان
2023-07-13 | 12:55
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لقاء الراعي بباسيل: لم يعد سهلًا عقد جلسة جديدة لانتخاب رئيس للجمهورية من دون حوار
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لقاء الراعي بباسيل: لم يعد سهلًا عقد جلسة جديدة لانتخاب رئيس للجمهورية من دون حوار

اعلنت مصادر مطلعة على لقاء البطريرك الراعي برئيس التيار الوطني الحر النائب جبران باسيل،أنه استعرض مع البطريرك المرحلة المتعلقة بالإستحقاق الرئاسي منذ جلسة ١٤ حزيران وحتى استئناف الحوار بين التيار وحزب الله.

وأشارت المصادر إلى أن هناك قناعة بدأت تتكون لدى حزب الله وغيره من الفرقاء بأنه لا يمكن إيصال رئيس بالتحدي وبمرشح واحد وعلى الرغم من أن حزب الله لم يتخل عن فرنجية إلا أن هناك مؤشرات تدل على انه منفتح على الحوار حول أسماء أخرى تحظى بتأييده.

ولفتت المصادر إلى أن باسيل اعرب عن اعتقاده بأنه  في ظل موازين القوى الموجود حاليا لم يعد سهلًا عقد جلسة جديدة لانتخاب رئيس للجمهورية من دون حوار اذ سنصل مجددا إلى الحائط المسدود وإلى إعلان فشل الفريقين،وعُلم ان التيار سيطلع من تقاطع معهم على انتخاب جهاد أزعور على مسار الحوار مع حزب الله،بهدف تأمين انتخاب رئيس شرط أن يكون هذا الحوار بآلية منتجة أبقاها باسيل في عهدة البطريرك.

من جهته، البطريرك الراعي جدد الدعوة إلى عقد جلسات متتالية وعدم تطيير النصاب إلى أن يتم انتخاب رئيس للجمهورية بغض النظر عن اسمه.

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