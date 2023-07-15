وزارة البيئة: لزيادة الجهوزية والاستعداد والتنبّه من اندلاع الحرائق

طلبت وزارة البيئة إتخاذ اجراءات قصوى للحد من خطر الحرائق، متمنية على المواطنين عدم إشعال النار والإبلاغ المبكّر عن أي حريق.



وذكّر المكتب الاعلامي لوزير البيئة في حكومة تصريف الاعمال ناصر ياسين في بيان إلى الحاجة الملحة لزيادة الجهوزية والاستعداد والتنبّه من اندلاع الحرائق.



وطلب وزير البيئة من كافة السلطات المحلية ولجان المحميات الطبيعية ومراكز الاحراج أن تتخذ إجراءات قصوى للحد من خطر الحرائق، ومنع استعمال أي مصدر للنار في الأراضي الزراعية والأحراج والأراضي العشبية ويتضمن ذلك عدم استعمال الألعاب النارية واتخاذ إجراءات صارمة لمنع استعمال أي مصدر للنار.



وتمنى على المواطنين عدم استخدام أي مصدر للنار على الإطلاق في هذه الظروف القاسية، بما في ذلك التخييم وإشعال النيران في الهواء الطلق، مشددا على أنه علينا أن نكون حذرين جداً ونتجنب أي تصرف قد يؤدي إلى اندلاع الحرائق.



ايضا، طلب ياسين من لجان إدارة الكوارث المحلية تأمين مخزون كافٍ من المياه مُسبقاً للتصدي لأي حدث للحرائق، مؤكدا أن المياه تلعب دورًا بالغ الأهمية في إخماد الحرائق والسيطرة عليها قبل أن تتسبب في خسائر كبيرة.



ودعا إلى الإبلاغ المبكر عن أي اندلاع للحرائق من قبل مجموعات رصد ومراقبة الحرائق في المناطق، وكذلك من قِبَل السكان أو السلطات المعنية، مشيرا إلى أن الإبلاغ المبكر عن الحرائق يُعد أمرًا حيويًا للسيطرة عليها وإخمادها قبل أن تمتد وتتسبب في كارثة.



وشدد ياسين على أننا بحاجة لتعاون مشترك بين الجميع من ادارات رسمية وجمعيات غير حكومية ومجتمعات محلية وأفراد لحماية بيئتنا ومنع اندلاع الحرائق في لبنان، وقال:" فلنتحلّ بالحذر ونتبع هذه التوجيهات بعناية. قد نواجه تحديات، لكن التحرك المبكر والتأهب يمكن أن يساعد في تقليل تأثيرات هذه الظروف الجوية القاسية على أعلى مستوى ممكن. نتمنى السلامة والحماية للجميع".



وتم إرفاق البيان بخرائط تظهر المناطق الاكثر عرضة للحرائق اليوم السبت ويومي الاحد والاثنين.