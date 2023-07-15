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حسن خليل: لا نريد رئيسا مفروضا بتقاطعات هجينة وميثاقنا الوطني إتفاق الطائف
أخبار لبنان
2023-07-15 | 05:59
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حسن خليل: لا نريد رئيسا مفروضا بتقاطعات هجينة وميثاقنا الوطني إتفاق الطائف
رأى المعاون السياسي لرئيس مجلس النواب النائب علي حسن خليل أن "العدو الاسرائيلي كما بات واضحاً متفرغ لقضية السيطرة ومحاولات قضم الحقوق وخلق توترات لساحتنا الجنوبية، مشددا على أن قضية مواجهه الاحتلال يجب ان تبقى حاضرة لا تخفت همة القابضين عليها قضية مركزية توازي كل العناوين السياسية الداخلية التي يجب ان نعطيها الاولوية وان لا نجعل كل أزماتنا في الداخل تضعف موقفنا الرافض لأي محاولة من هذا العدو لتسجيل اي إختراق بري أو هضم حقوق أو محاولة لتجاوز ما ثبتناه بالدم بعد العام 2000 وفي العام 2006.
وأكد خليل أنه " عندما نطالب بحسم الحدود البرية مع فلسطين المحتلة يجب ان لا يدخلنا البعض عن حسن نيه او عن سوء نية في تعابير متعلقة بترسيم للحدود مع هذا العدو لكن بوضوح هناك نقاط متحفظ عليها من قبلنا بعد ترسيم الخط الازرق مع هذا العدو في العام ٢٠٠٠ ، نقاط يجب أن تعود الى لبنان ولن نتخلى عنها مهما كبر أو صغر".
وأكد أن في عرفنا السيادة لا تتجزء كل ذرة من تلال كفرشوبا ومزارع شبعا الى الأرض التي نصبت فيها الخيم الى الجزء اللبناني من قرية الغجر الى النقاط المتحفظ عليها على الازرق الى نقطة b1 كلها مسائل مقدسة في حركتنا ونشاطنا وعملنا السياسي ومتابعاتنا على كل المستويات في المرحلة المقبلة.
وأكد خليل أن "ميثاقنا الوطني إتفاق الطائف ودستورنا الذي كرسه بالنص، معتبرا أن تجديد الثقة به هو محور واساس يجب ان يلتقي عليه كل القوى السياسية في لبنان ومصداق الايمان بلبنان وإستقراره وانتظام العلاقات بين مكوناته هو التزام الجميع.
واشار المعاون السياسي لنبيه بري أننا "لا نريد رئيسا مفروضا بتقاطعات هجينة لا تحمل مشروعاً سياسياً واضحا ولا تنطلق من قاعدة سياسية او نيابية صلبة نحن نريد انتخاب رئيس للجمهورية بأسرع وقت ممكن، مؤكدا أنهم منفتحون على كل المبادرات والنقاشات دعونا في السابق الى حوارات لأكثر من مرة.
ودعا الى تفاهم القوى السياسية الاساسية من اجل انتخاب رئيس للجمهورية كي نستطيع ان نؤسس من خلاله عملية النهوض بالبلد ومؤسساته وفي الحكومة وخطة الاصلاح المالي والاقتصادي واعادة ثقة الناس بالدولة وادوارها الحل يبدأ بفك العقد السياسية القائمة".
وتطرق خليل الى قرار البرلمان الاوروبي بشأن النازحين السوريين، وقال: "ان قرار البرلمان الأوروبي هو قرار أقل ما يقال فيه إنه مجحف بشكلٍ متوازٍ بحق لبنان واللبنانيين وبحق سوريا والسوريين كونه يضع عبئاً نأت على حمله قارة مثل أوروبا وتريد أن تلقي بثقله على لبنان فهو يحرم السوريين من العودة الى أرضهم وبلدهم ويريد أن يضعهم في ظروف هي أشبه بالإقامة الجبرية على الاراضي اللبنانية لكي يضمن عدم تفكيرهم بالتوجه للبلدان الاوروبية عبر المتوسط".
أخبار لبنان
علي حسن خليل
الرئاسية
الغجر
العدو الاسرائيلي
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