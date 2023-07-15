الأخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
السياحة في لبنان
سيدات الملاعب
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
امن وقضاء
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة آخر الأخبار السياحة في لبنان سيدات الملاعب أخبار لبنان تقارير نشرة الاخبار أمن وقضاء فنّ امن وقضاء اخبار البرامج حال الطقس منوعات صحة وتغذية اقتصاد خبر عاجل علوم وتكنولوجيا اسرار أخبار دولية موضة وجمال عالم الطبخ خبر كاذب صحف اليوم
Live
Live Live
Live
البث المباشر
بالفيديو
LBCI LB2
بالصوت
LBCI LB2
Schedule الجدول
Shows البرامج
English
تشاهدون الآن
عشق النساء
إشترك
Live
close
الأخبار
LBCI البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
فيروس كورونا
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
LBCI البرامج
مسلسلات
برامج حوارية
نشرات الأخبار
برامج زمان
منوعات
رياضة
كوميديا
الافلام الوثائقية
التاريخ الذي لم يُروَ
مئوية لبنان
برامج أخرى
الأخبار العاجلة آخر الأخبار أبرز الأخبار الأكثر قراءة بالفيديو
من نحن اتصل بنا أعلن معنا وظائف ترددات القنوات
سياسة الخصوصية الشروط والأحكام
LBCI
LBCI

خريس: المطلوب من الحكومة اللبنانية التصدي لقرار البرلمان الاروروبي بشأن النزوح السوري

أخبار لبنان
2023-07-15 | 06:40
مشاهدات عالية
شارك
LBCI
شارك
LBCI
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
خريس: المطلوب من الحكومة اللبنانية التصدي لقرار البرلمان الاروروبي بشأن النزوح السوري
LBCI
شاهد الآن
المزيد من التفاصيل حول حزمات مشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
1min
خريس: المطلوب من الحكومة اللبنانية التصدي لقرار البرلمان الاروروبي بشأن النزوح السوري

أكد النائب علي خريس باسم رئيس حركة أمل نبيه بري  أن القرار الذي اتخذه البرلمان الأوروبي لجهة ضرورة ابقاء النازحين السوريين في لبنان وعدم تسهيل عودتهم الى بلادهم، واتهام الشعب اللبناني بالعنصرية هو كلام مرفوض ولا نقبل بهذا القرار، لأنه يشكل تدخلاً واعتداءً على لبنان وسوريا، وقد جاء في الوقت الذي ينشغل فيه لبنان بالأزمات الداخلية والتطورات على الحدود مع فلسطين المحتلة.

وشدد خريس على أن المطلوب اليوم من الحكومة اللبنانية أن تتصدى لهذا القرار وأن يكون هناك تنسيقاً كاملاً مع الحكومة السورية ليصار الى عودة النازحين عودة طوعية وآمنة الى بلادهم.

واشار إلى أن كلفة النزوح السوري في لبنان لا تقل عن ٢ الى ٤ مليار سنوياً، هذا ما يتكلفة لبنان أمام هذه الأزمة، مؤكداً أنها مؤامرة مدبرة من هذه الدول التي أنتجت مثل هذا القرار.

وأكد على ضرورة تطبيق اتفاق الطائف كاملاً،ةقال:" لبنان لا يمكن أن يقسّم ودعاة التقسيم يريدون تدمير لبنان تدميرا كاملاً ونحن على المستوى الثنائي الشيعي والوطني متمسكون تمسكاً كاملاً باتفاق الطائف وتطبيقه بشكل كامل، فليتراجعوا عن طموحاتهم المشبوهة التي تهدف الى تمزيق الوطن، ولنذهب الى الحوار الهادف ولنبتعد عن الخطابات الهدامة لننتخب رئيساً جديداً للجمهورية".

أخبار لبنان

المطلوب

الحكومة

اللبنانية

التصدي

لقرار

البرلمان

الاروروبي

النزوح

السوري

LBCI التالي
حجار: قرار البرلمان الأوروبي يضع لبنان الرسالة في خطر
انتشار مسلح في الشياح وإطلاق نار ... ما السبب؟
LBCI السابق

مقالات ذات صلة

d-none hideMe
LBCI
آخر الأخبار
2023-06-22

باسيل: الحكومة بشخص ميقاتي أكبر متواطئ على لبنان واللبنانيين بملف النزوح في لبنان لانها منصاعة للخارج وقسم من المجتمع الدولي متواطئ والقسم الثاني عاجز أو متفرّج وأحد شروط تسليم "الداتا" من مفوضية اللاجئين هو إعطاء إقامة لكل النازحين السوريين في لبنان

LBCI
آخر الأخبار
2023-05-28

حجار للـLBCI: على لغتنا السياسية أن تكون إما نعم إما لا وأن نضغط ونأخذ قرارات بشأن النزوح السوري

LBCI
آخر الأخبار
2023-05-10

سامي الجميل لـ "حوار المرحلة" بشأن ملف النزوح السوري: لدينا حرص على بلدنا والحلول التي طرحناها منطقية وعلى الدولة القيام بعملها وهناك من هدد لبنان بوقف إدخال الدولار واليورو في حال أصرينا على عودة النازحين السوريين

LBCI
أخبار لبنان
2023-05-02

الإدارة والعدل بحثت في النزوح السوري واقتراح قانون لعدم إعطاء الجنسية اللبنانية لمكتومي القيد مواليد 2011 وما بعد

اخترنا لكم
d-none hideMe
LBCI
أخبار لبنان
15:46

عز الدين لـ"الأحد مع ماريو": سنتقدم باقتراح قانون لتعديل فترة إجازة الامومة والاجازة الابوية وفرص الرضاعة الطبيعية

LBCI
أخبار لبنان
15:39

نقيبة أصحاب دور الحضانة لـ"الأحد مع ماريو": الحضانة التي حصل فيها التعنيف فتحت في فترة كورونا لذلك لا نعرف شيئا عنها

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
14:45

بدعوة من المايسترو... حملةُ تنظيف من الشاطئ وصولاً الى جزيرة النخيل

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:58

نجوم لبنانيون وعرب يملأون فضاء المناطق بحفلات موسيقية آخرها كانت للنجمة نوال الزغبي

إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
LBCI
أخبار دولية
2023-05-28

لجنة الانتخابات التركية تعلن فوز إردوغان في الدورة الثانية للانتخابات الرئاسية

LBCI
حال الطقس
2023-07-14

موجة الحر مستمرة... كيف سيكون طقس الـWeekend؟

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
14:59

إتفاق بين العراق وسوريا على إيجاد آليات تنسيق لمواجهة تهريب المخدرات

LBCI
منوعات
2023-07-11

جثة داخل ثلاجة منزل أثارت بلبلة... قصة صادمة وهذه التفاصيل!

بالفيديو
d-none hideMe
LBCI
تقارير نشرة الاخبار
15:06

موجة الحر التي تخنق أوروبا ودولاً أخرى حول العالم مستمرة حتى الأسبوع المقبل

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
14:59

إتفاق بين العراق وسوريا على إيجاد آليات تنسيق لمواجهة تهريب المخدرات

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
14:45

بدعوة من المايسترو... حملةُ تنظيف من الشاطئ وصولاً الى جزيرة النخيل

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
14:06

هايكنغ في الشبانية في نشاط رياضي لإستكشاف جمال الطبيعة

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:58

نجوم لبنانيون وعرب يملأون فضاء المناطق بحفلات موسيقية آخرها كانت للنجمة نوال الزغبي

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:43

بنص جونية مهرجان نابض بالحياة ومستمر حتى ٣١ تموز

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:14

أهلا بهالطلة من قلعة الشقيف الجنوبية!

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:12

لاسا... الأرض التي تنازع والحل مؤجّل!

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:11

مَن سيتكلّف بترؤس لجنة الحوار بشأن النازحين مع سوريا بعد إعتذار بو حبيب؟

الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
LBCI
حال الطقس
01:20

موجة الحرّ التي تضرب لبنان.. مستمرّة

LBCI
خبر عاجل
05:35

معلومات للـLBCI: السفير السعودي وليد بخاري غادر صباحا إلى الدوحة للمشاركة في اجتماع الدول الخماسية الذي يبحث في ملف الاستحقاق الرئاسي اللبناني

LBCI
فنّ
05:11

جلسة تصوير رومانسية بامتياز تجمع طوني عيسى وزوجته على شاطئ البحر (فيديو)

LBCI
أمن وقضاء
07:06

دعا جاره إلى منزله لإلهائه واتّفق مع شخص آخر على تنفيذ السرقة

LBCI
صحف اليوم
00:04

الخلاف بين رياض سلامة ونوابه يخرج إلى العلن (الشرق الأوسط)

LBCI
منوعات
07:05

فيديو أبكى الملايين... سعودي مشلول يمدح زوجته بكلمات مؤثرة رغم طلبها الطلاق! (فيديو)

LBCI
أخبار سياسية
05:49

جعجع: في المسألة الرئاسيّة ليتوقفوا عن الإنتظار والاستجارة بفرنسا والذهاب إلى قطر والقاهرة والعودة بعدها إلى لبنان

LBCI
أخبار لبنان
02:42

رئيس بلدية الغبيري بعد حادثة اطلاق النار: ظاهرة جعلت لكل حي "ديك" يفرض سطوته بقوة ودعم من جماعة المنتفعين

حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
We use
cookies
We use cookies to make
your experience on this
website better.
Accept
Learn More