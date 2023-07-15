خريس: المطلوب من الحكومة اللبنانية التصدي لقرار البرلمان الاروروبي بشأن النزوح السوري

أكد النائب علي خريس باسم رئيس حركة أمل نبيه بري أن القرار الذي اتخذه البرلمان الأوروبي لجهة ضرورة ابقاء النازحين السوريين في لبنان وعدم تسهيل عودتهم الى بلادهم، واتهام الشعب اللبناني بالعنصرية هو كلام مرفوض ولا نقبل بهذا القرار، لأنه يشكل تدخلاً واعتداءً على لبنان وسوريا، وقد جاء في الوقت الذي ينشغل فيه لبنان بالأزمات الداخلية والتطورات على الحدود مع فلسطين المحتلة.



وشدد خريس على أن المطلوب اليوم من الحكومة اللبنانية أن تتصدى لهذا القرار وأن يكون هناك تنسيقاً كاملاً مع الحكومة السورية ليصار الى عودة النازحين عودة طوعية وآمنة الى بلادهم.



واشار إلى أن كلفة النزوح السوري في لبنان لا تقل عن ٢ الى ٤ مليار سنوياً، هذا ما يتكلفة لبنان أمام هذه الأزمة، مؤكداً أنها مؤامرة مدبرة من هذه الدول التي أنتجت مثل هذا القرار.



وأكد على ضرورة تطبيق اتفاق الطائف كاملاً،ةقال:" لبنان لا يمكن أن يقسّم ودعاة التقسيم يريدون تدمير لبنان تدميرا كاملاً ونحن على المستوى الثنائي الشيعي والوطني متمسكون تمسكاً كاملاً باتفاق الطائف وتطبيقه بشكل كامل، فليتراجعوا عن طموحاتهم المشبوهة التي تهدف الى تمزيق الوطن، ولنذهب الى الحوار الهادف ولنبتعد عن الخطابات الهدامة لننتخب رئيساً جديداً للجمهورية".