الجبهة السيادية: قرار البرلمان الأوروبي سيحمل المزيد من الفوضى

أشارت الجبهة السيادية من أجل لبنان، في مؤتمر صحافي حول تقرير البرلمان الاوروبي، إلى أن قرار البرلمان الأوروبي المتعلّق بمسألة اللجوء السوري في لبنان يتعاطى مع الملف بشكلٍ إستفزازي وسيحمل المزيد من الفوضى وعدم الإستقرار ، لكن فيه من البنود الايجابية المتعلقة باحترام الانتخابات الرئاسية والبلدية والاختيارية في لبنان.



وقالت الجبهة السيادية:" الأهم بالنسبة لنا أن البرلمان الاوروبي سمّى المعرقل والمعطّل الامر الذي نعوّل عليه خصوصا انهم سيفرضون عقوبات على المعطلين، مؤكدة أنها تتعامل مع هذا التقرير بكثير من الحرص على اولوية مصلحة لبنان اولا واخيرا من هنا فإن تطرُّق التقرير.



وتابعت :" عملنا وسوف نعمل مع الجميع بمن فيهم الاوروبيين للدفع باتجاه عودة جميع اللاجئين الى بلادهم. وتبقى المشكلة الاكبر اننا في لبنان بدون قيادات الدولة في ظل غياب كامل لاركان الدولة التي يجب ان تتولى مسؤولية الشروع بتصنيف السوريين في بلادنا والعمل على تحديد طبيعة وجود كل سوري متواجد".



وججدت الجبهة موقفها لعدم القبول بأي صيغة لا تتوافق مع سيادة لبنان، محذرة أنه في حال استمرار التعاطي معنا بملف اللجوء بشكلٍ إستفزازي فهذا سيحمل معه مزيد من الفوضى وعدم الإستقرار، واننا سنقوم بإبلاغ الأوروبيين بمقاربتنا لازمة اللجوء من خلال التواصل معهم وتحميلهم ما لدينا من وثائق ومستندات تساهم في ايجاد حلول منطقية لهذه الازمة.