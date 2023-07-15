حجار: قرار البرلمان الأوروبي يضع لبنان الرسالة في خطر

حجار: قرار البرلمان الأوروبي يضع لبنان الرسالة في خطر



رأى وزير الشؤون الإجتماعية في حكومة تصريف الأعمال هكتور حجار أن قرار البرلمان الأوروبي الأخير بإبقاء النازحين السوريين في لبنان ما هو إلا تأكيد على الذي حذّرنا منه مراراً، وهو نيّتهم بدمج النازحين في لبنان.



وأكد في بيان أن "هذا القرار يضع لبنان الرسالة في خطر ويجب على جميع الطوائف والأحزاب والنقابات والهيئات الأهلية التصدّي له، كلٌّ على طريقته".