الراعي ترأس قداسا بمناسبة عيد مار شربل في بقاعكفرا

الراعي يرفع الصلاة لكي يتحرر الجميع من مصالحهم ومشاريعهم الهدّامة

رفع البطريرك الماروني الكاردينال مار بشارة بطرس الراعي الصلاة، لكي يتحرر الجميع من مصالحهم ومشاريعهم الهدّامة.



كلام الراعي جاء خلال ترؤسه قداسا بمناسبة عيد مار شربل في بقاعكفرا.