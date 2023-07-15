هل انسحب بو حبيب من رئاسة اللجنة الوزارية المكلفة متابعة عودة النازحين مع السلطات السورية؟

هل انسحب بو حبيب من رئاسة اللجنة الوزارية المكلفة متابعة عودة النازحين مع السلطات السورية؟

أعلن وزير المهجرين في حكومة تصريف الأعمال عصام شرف الدين أن "بروتوكوليا وزير الخارجية هو رئيس الوفد الذي كلفته حكومة تصريف الاعمال زيارة سوريا لمتابعة ملف النازحين ويُعتبر قراره بالتنحي قرار رسمي ويجب أن نتصرف على هذا الأساس وننتظر عودة ميقاتي في 24 من الشهر الحالي".