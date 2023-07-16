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رئيس بلدية الغبيري بعد حادثة اطلاق النار: ظاهرة جعلت لكل حي "ديك" يفرض سطوته بقوة ودعم من جماعة المنتفعين

أخبار لبنان
2023-07-16 | 02:42
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رئيس بلدية الغبيري بعد حادثة اطلاق النار: ظاهرة جعلت لكل حي &quot;ديك&quot; يفرض سطوته بقوة ودعم من جماعة المنتفعين
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رئيس بلدية الغبيري بعد حادثة اطلاق النار: ظاهرة جعلت لكل حي "ديك" يفرض سطوته بقوة ودعم من جماعة المنتفعين

تعليقا على ما جرى يوم أمس السبت 15 تموز 2023 في الشياح ضمن نطاق بلدية الغبيري من إطلاق نار، اعلن رئيس بلدية الغبيري "ان من يتحمل المسؤولية الكاملة عما حصل هي القوى الأمنية التي لم تعمل لنزع مظاهر الآفات الاجتماعية والميلشياوية من الاحياء في الغبيري بالرغم المتابعة والتحذير الدائم من هذه الظواهر.الأمن بالتراضي والأمن غب الطلب لن يصلح هذا الواقع لا بل سيزيد الأمور سوءا وسيتجرأكل مرتكب للمزيد.

لقد نبهنا ومنذ العام 2016 الى ظاهرة القمار الموجودة في احياء كثيرة من الغبيري وانتشارها في اغلب المقاهي والتي تدار دون أي رادع وبعلم الأمنيين. لقد طالبنا مرارا لضرورة توقيف الرؤوس الكبيرة منها والصغيرة والتي ورطت افراد وهدمت عائلات. ان سعينا الدائم لمكافحة هذه الظاهرة كانت يقف امامه عدم استعداد تدخل الأجهزة الأمنية وأولها مكتب مكافحة القمار.

كما ان حالة بعض السلاح بأيدي بعض المنتفعين واستقوائهم شكل في الغبيري ظاهرة جعلت لكل حي مرجع و"ديك" يفرض سطوته بقوة ودعم من جماعة المنتفعين من هذا "الديك"، وباستقواء لفرض خوات وتعديات على الأملاك العامة والخاصة والتدخل لمصلحة من يدفعضد من لا يقوى على الاعتراض، فسلبت حقوق وأهينت كرامات واستبيحت أملاك وفرضت سطوة أصحاب اشتراكات الكهرباء واشتراكات المياه والانترنت والستالايت وصهاريج مياه...

الذين اختلفوا اليوم، جميعهم كانوا وسيبقون متفقين ضد سلطة القانون والامن. بالأمس كانوا معا وكانت التفاهمات فيما بينهم على حساب حقوق الناس. كذلكالأحياءوالمصالح موزعة فيما بينهم وبين ازلامهم وغدا سيعود الود وستعود هذه القسمة. ما جرى ليس بين عائلتين. ان ما جرى هو بين فاسدين ومفسدين في الأرض، هو بين افراد لا تتبناه أي من العائلتين وأي عائلة أخرى في الغبيري. هؤلاء حتما لا يمثلون الا من يدعمهم ليبقوا سيف مسلط على رقاب الاوادم لاستخدامهم عند الحاجة.

غدا بالتأكيد سنكون مع جولة أخرى في حي آخر يتقاتلون فيها بين البيوت الآمنة ويقتلون الناس في بيوتهم ويحطمون سياراتهم ويحرقون المحال.

المداهمات الشكلية للقوى الأمنية بعد كل اشكال لن تنفع طالما لم يتم توقيف كل المشاركين، بل هي شراكة حتى يثبت العكس. الآن سيتم التدخل فيما بين المتقاتلين لمصالحة على حساب الامن الاجتماعي للناس. فلا القمار سيتوقف ولا "الهيئات الطارئة للأمر بالمعروف والنهي عن المنكر" ستترك سلاحها وخواتها.

بيوت وعائلات الغبيري الشريفة والمقاومة، جميعها تريد الخلاص من كل فاسد و "أزعر" ولطالما كانت العلاقات فيما بينها مثال للود والمحبة وستكون دائما نصيرة للحق ضد الظلم".

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