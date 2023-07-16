معلومات للـLBCI: لودريان سيحمل افكارًا بالنسبة للحوار وتوحيد المسار في اللقاء الخماسي

أشارت معلومات للـLBCI الى ان المبعوث الخاص للرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون جان ايف لودريان سيحمل افكارا بالنسبة لحوار وتوحيد المسار في اللقاء الخماسي، والاتفاق على الافضل، ولقطر والسعودية دور مهم واساسي في مساعدة لودريان بإيجاد الحلّ.



ولفتت الى ان "الفرنسيين لم يطرحوا اسم فرنجية بل كان الطرح موجودًا وهم أيدوه واتضح ان لا فرنجية ولا اي اسم آخر يمتلك الغالبية وعلى حزب الله التحرّك من أجل حصول تسوية والفرنسيون لديهم شكوك ان يعارض باسيل في حال تحرّكوا نحو اسم قائد الجيش".