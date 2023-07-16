الأخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
السياحة في لبنان
سيدات الملاعب
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
امن وقضاء
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة آخر الأخبار السياحة في لبنان سيدات الملاعب أخبار لبنان تقارير نشرة الاخبار أمن وقضاء فنّ امن وقضاء اخبار البرامج حال الطقس منوعات صحة وتغذية اقتصاد خبر عاجل علوم وتكنولوجيا اسرار أخبار دولية موضة وجمال عالم الطبخ خبر كاذب صحف اليوم
Live
Live Live
Live
البث المباشر
بالفيديو
LBCI LB2
بالصوت
LBCI LB2
Schedule الجدول
Shows البرامج
English
تشاهدون الآن
عشق النساء
إشترك
Live
close
الأخبار
LBCI البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
فيروس كورونا
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
LBCI البرامج
مسلسلات
برامج حوارية
نشرات الأخبار
برامج زمان
منوعات
رياضة
كوميديا
الافلام الوثائقية
التاريخ الذي لم يُروَ
مئوية لبنان
برامج أخرى
الأخبار العاجلة آخر الأخبار أبرز الأخبار الأكثر قراءة بالفيديو
من نحن اتصل بنا أعلن معنا وظائف ترددات القنوات
سياسة الخصوصية الشروط والأحكام
LBCI
LBCI

الراعي للمسؤولين: أنتم مدانون من الله والناس ومهما فعلتم ونشطتم في عمليّات الهدم منذ شغور سدّة الرئاسة وقبلها فلن تبلغوا مشتهاكم

أخبار لبنان
2023-07-16 | 04:59
مشاهدات عالية
شارك
LBCI
شارك
LBCI
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
الراعي للمسؤولين: أنتم مدانون من الله والناس ومهما فعلتم ونشطتم في عمليّات الهدم منذ شغور سدّة الرئاسة وقبلها فلن تبلغوا مشتهاكم
LBCI
شاهد الآن
المزيد من التفاصيل حول حزمات مشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
2min
الراعي للمسؤولين: أنتم مدانون من الله والناس ومهما فعلتم ونشطتم في عمليّات الهدم منذ شغور سدّة الرئاسة وقبلها فلن تبلغوا مشتهاكم

 ترأس البطريرك الماروني الكاردينال مار بشارة بطرس الراعي قداس الاحد في كنيسة الصرح البطريركي الصيفي في الديمان، وقال: "الهويّة والرسالة المسيحانيّة ببعديها وهدفها الأخير، لا تقتصر على القطاع الكنسيّ والروحيّ بل تنبسط إلى العائلة والمجتمع والدولة. عندما نقول الدولة، نعني المسؤولين فيها وكلّ الذين يتعاطون الشأن السياسيّ والحزبيّ. الجميع في لبنان والخارج يشتكون من الفساد السياسيّ والماليّ والإداريّ والتجاريّ والأخلاقيّ حتى فقدان الحياء البشريّ، وموت الضمير الإنسانيّ والوطنيّ، والإستعباد لأصنام السلطة والأشخاص والمال والسلاح والمصالح الشخصيّة والفئويّة، حتى تعطيل انتخاب رئيس للدولة وتدمير المؤسّسات الدستوريّة. هذه كلّها جريمة نكراء بحقّ الدولة ومؤسّساتها وبحق الشعب اللبناني. وليعلم جميع المعنيّين أنّهم مدانون من الله والناس. ومهما فعلوا ونشطوا في عمليّات الهدم منذ شغور سدّة الرئاسة وقبلها، فلن يبلغوا مشتهاهم، وفي وجههم قوّة إيمان شعبنا اللبنانيّ الطيّب وأخلاقه وصموده ودفاعه عن قدسيّة الوطن من دون أيّ سلاح".

وتابع: "من علامات الرجاء عندنا التقدّم الملحوظ للجامعة اللبنانيّة التي بحسب تصنيف مؤسّسة  “كيو أس” البريطانية العالمية المتخصصة بالتعليم العالي، تقدّمت جامعتنا 24 نقطة عن العام الماضي، وحلّت في المرتبة الثانية محليًّا بعد الجامعة الاميركية، وسجّلت نقاطاً متقدمة في المعايير، فجاءت الأولى محليًّا على مستوى مؤشر السمعة المهنية، والثانية على مستوى السّمعة الأكاديمية.إنّنا نقدّم أحرّ التهاني الى رئيس الجامعة البرفسور بسام بدران واساتذتها والعاملين فيها على هذا الانجاز المميّز، وعلى تألق الجامعة اللبنانية وحضورها على مستوى لبنان والعالم العربي وفي العالم.وأننا نؤكد العمل على دعم مطالبها وبخاصّة موازنتها وكل ما من شأنه أن يطوّر قدراتها الاكاديمية والعلمية، لخدمة طلابها وتأمين مستقبلهم".

أخبار لبنان

آخر الأخبار

للمسؤولين:

مدانون

والناس

ومهما

فعلتم

ونشطتم

عمليّات

الهدم

الرئاسة

وقبلها

تبلغوا

مشتهاكم

LBCI التالي
عودة انتقد "الفساد المستشري": التهاون في المحاسبة أوصل كثيرين إلى الاستشراس
معلومات للـLBCI: لودريان سيحمل افكارًا بالنسبة للحوار وتوحيد المسار في اللقاء الخماسي
LBCI السابق

مقالات ذات صلة

d-none hideMe
LBCI
آخر الأخبار
2023-07-09

الراعي في عظة القداس من الديمان: التعنت في ابقاء الفراغ في سدة الرئاسة هو مقصود وأوصل الى تشريع الضرورة بمجلس النواب وتعيينات الضرورة في حكومة تصريف الاعمال وهذه جريمة يرتكبها المعطلون

LBCI
آخر الأخبار
2023-06-25

شربل مسعد لـ الأحد مع ماريو: لا يمكن على المعارضة أن توصل شخص إلى الرئاسة مع استبعاد ثنائي أمل-حزب الله وأراهن على الداخل والحوار يعني التقاطع على مرشح ثالث

LBCI
آخر الأخبار
2023-06-19

باسيل لـ عشرين_30: الفراغ بسبب الدستور وتركيبة لبنان وبغياب الراعي الخارجي نحتاج إلى توافق داخلي والحل هو بانتخاب مباشر من الشعب والأزمة أبعد من الرئاسة وهي أزمة كيان ووطن ودولة أما الحل فهو تحييد هذا الكيان عن الخارج باستثناء اسرائيل

LBCI
أخبار لبنان
2023-06-04

المكتب الاعلامي في الصرح البطريركي في بكركي: الراعي أوفد أمس المطران بولس عبد الساتر للقاء نصرالله

اخترنا لكم
d-none hideMe
LBCI
أخبار لبنان
15:46

عز الدين لـ"الأحد مع ماريو": سنتقدم باقتراح قانون لتعديل فترة إجازة الامومة والاجازة الابوية وفرص الرضاعة الطبيعية

LBCI
أخبار لبنان
15:39

نقيبة أصحاب دور الحضانة لـ"الأحد مع ماريو": الحضانة التي حصل فيها التعنيف فتحت في فترة كورونا لذلك لا نعرف شيئا عنها

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
14:45

بدعوة من المايسترو... حملةُ تنظيف من الشاطئ وصولاً الى جزيرة النخيل

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:58

نجوم لبنانيون وعرب يملأون فضاء المناطق بحفلات موسيقية آخرها كانت للنجمة نوال الزغبي

إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
LBCI
خبر عاجل
2023-06-11

سليمان فرنجية في ذكرى مجزرة اهدن: في ١٣ حزيران جاؤوا وكنّا نياماً أما اليوم فنحن واعون وما حدث في ١٣ حزيران لن يكون في ١٤ حزيران

LBCI
فنّ
2023-06-10

شكران مرتجى تردّ على الإساءة بحق السوريين: "لن نحقد ولكن لن ننسى"

LBCI
حال الطقس
2023-06-12

إليكم تفاصيل طقس بداية الأسبوع...

LBCI
حال الطقس
2023-05-27

ارتفاع كبير بدرجات الحرارة

بالفيديو
d-none hideMe
LBCI
تقارير نشرة الاخبار
15:06

موجة الحر التي تخنق أوروبا ودولاً أخرى حول العالم مستمرة حتى الأسبوع المقبل

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
14:59

إتفاق بين العراق وسوريا على إيجاد آليات تنسيق لمواجهة تهريب المخدرات

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
14:45

بدعوة من المايسترو... حملةُ تنظيف من الشاطئ وصولاً الى جزيرة النخيل

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
14:06

هايكنغ في الشبانية في نشاط رياضي لإستكشاف جمال الطبيعة

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:58

نجوم لبنانيون وعرب يملأون فضاء المناطق بحفلات موسيقية آخرها كانت للنجمة نوال الزغبي

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:43

بنص جونية مهرجان نابض بالحياة ومستمر حتى ٣١ تموز

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:14

أهلا بهالطلة من قلعة الشقيف الجنوبية!

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:12

لاسا... الأرض التي تنازع والحل مؤجّل!

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:11

مَن سيتكلّف بترؤس لجنة الحوار بشأن النازحين مع سوريا بعد إعتذار بو حبيب؟

الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
LBCI
حال الطقس
01:20

موجة الحرّ التي تضرب لبنان.. مستمرّة

LBCI
خبر عاجل
05:35

معلومات للـLBCI: السفير السعودي وليد بخاري غادر صباحا إلى الدوحة للمشاركة في اجتماع الدول الخماسية الذي يبحث في ملف الاستحقاق الرئاسي اللبناني

LBCI
فنّ
05:11

جلسة تصوير رومانسية بامتياز تجمع طوني عيسى وزوجته على شاطئ البحر (فيديو)

LBCI
أمن وقضاء
07:06

دعا جاره إلى منزله لإلهائه واتّفق مع شخص آخر على تنفيذ السرقة

LBCI
صحف اليوم
00:04

الخلاف بين رياض سلامة ونوابه يخرج إلى العلن (الشرق الأوسط)

LBCI
منوعات
07:05

فيديو أبكى الملايين... سعودي مشلول يمدح زوجته بكلمات مؤثرة رغم طلبها الطلاق! (فيديو)

LBCI
أخبار سياسية
05:49

جعجع: في المسألة الرئاسيّة ليتوقفوا عن الإنتظار والاستجارة بفرنسا والذهاب إلى قطر والقاهرة والعودة بعدها إلى لبنان

LBCI
أخبار لبنان
02:42

رئيس بلدية الغبيري بعد حادثة اطلاق النار: ظاهرة جعلت لكل حي "ديك" يفرض سطوته بقوة ودعم من جماعة المنتفعين

حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
We use
cookies
We use cookies to make
your experience on this
website better.
Accept
Learn More