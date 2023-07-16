وزير الزراعة يوجّه رسالة الى المزارعين...

وزير الزراعة للمزارعين: للتسجيل لتسليم بذار القمح ابتداءً من صباح غد

وجه وزير الزراعة في حكومة تصريف الأعمال عباس الحاج حسن رسالة الى المزارعين عبر حسابه على تويتر، قائلا: "ندعو اهلنا المزارعين الى التوجه إلى المراكز الزراعية في الأراضي اللبنانية كافة من أجل التسجيل لتسليم بذار القمح بصنفيه الطري والقاسي والشعير، ابتداءً من صباح غد ١٧ تموز ولغاية يوم ٣١ منه".



وأضاف: "خطة النهوض بزراعة القمح خطة وطنية لاستدامة الأمن الغذائي".