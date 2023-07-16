وزير الزراعة يوجّه رسالة الى المزارعين...

ندعوا اهلنا #المزارعين للتوجه إلى #المراكز_الزراعية في كافة الاراضي اللبنانية من اجل التسجيل لتسليم #بذار_القمح بصنفيه الطري والقاسي والشعير ابتداءً من صباح غد ١٧ تموز ولغاية يوم ٣١ منه.
خطة النهوض بزراعة القمح خطة وطنية لاستدامة #الأمن_الغذائي
— Abbas AL Hajj Hassan (@Abbas_h_hasan) July 16, 2023
ندعوا اهلنا #المزارعين للتوجه إلى #المراكز_الزراعية في كافة الاراضي اللبنانية من اجل التسجيل لتسليم #بذار_القمح بصنفيه الطري والقاسي والشعير ابتداءً من صباح غد ١٧ تموز ولغاية يوم ٣١ منه.
خطة النهوض بزراعة القمح خطة وطنية لاستدامة #الأمن_الغذائي