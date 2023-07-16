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نقيبة أصحاب دور الحضانة لـ"الأحد مع ماريو": الحضانة التي حصل فيها التعنيف فتحت في فترة كورونا لذلك لا نعرف شيئا عنها

نقيبة أصحاب دور الحضانة لـ"الأحد مع ماريو": الحضانة التي حصل فيها التعنيف فتحت في فترة كورونا لذلك لا نعرف شيئا عنها



أعلنت نقيبة أصحاب دور الحضانة هنا جوجو أن "الحضانة التي حصل فيها التعنيف فتحت في فترة كورونا لذلك لا نعرف شيئا عنها وهي غير منتسبة لنقابة الحضانات وصاحبتها قالت قبل ان تفتح انها ستسجّل نفسها في الحضانة لكنها لم تفعل".



وقالت في دحديث لبرنامج "الأحد مع ماريو" عبر الـLBCI إن "بيئة الحضانة التي حصل فيها العنف بيئة لم تكن مريحة الأطفال كانوا في الـcar seats المكان لم يكن مناسبا لا خزائن ولا مكان لتغيير الحفاضات ولا مكان للنوم ولا مكان للعب هذا ناهيك عن المعاملة السيئة".



وأشارت الى أن " هناك معايير للتوظيف يجب ان تكون الأهم في الحضانة واهم شيء هو الـhr في الحضانة".