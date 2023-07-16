عز الدين لـ"الأحد مع ماريو": سنتقدم باقتراح قانون لتعديل فترة إجازة الامومة والاجازة الابوية وفرص الرضاعة الطبيعية

عز الدين لـ"الأحد مع ماريو": سنتقدم باقتراح قانون لتعديل فترة إجازة الامومة والاجازة الابوية وفرص الرضاعة الطبيعية

كشفت رئيسة لجنة المرأة والطفل النيابية النائبة عناية عز الدين أن "اجتماع الغد في لجنة الطفل مخصص لمناقشة الأطر التنظيمية لدور الحضانة في لبنان بحضور الوزارات المعنية"، مشيرة الى أننا "تقدمنا باقتراح قانون في يوم المرأة العالمي ليصبح مكان العمل مكانا صديقا للامّ يعطيها حقوقها".



وقالت عز الدين في حديث لبرنامج "الأحد مع ماريو" عبر الـLBCI إننا "سنتقدم باقتراح قانون لتعديل فترة إجازة الامومة والاجازة الابوية وفرص الرضاعة الطبيعية".



وأشارت الى أن "العبرة في تطبيق الاطار التنظيمي الموجود في وزارة الصحة ومراقبة تطبيقه واخاف ان تكون عمليات الترخيص تتم على الور". وقالت: "هناك ثغرة في التحضير الاكاديمي للتحضير للموظفين في الحضانات".



وأعلنت ان "٦٥ بالمئة من الموظفين في الحضانات يعملون عملا غير نظامي".



