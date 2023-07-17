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يمنى الجميل تحذّر من خطورة قرار البرلمان الأوروبي وتوطين النازحين السوريين: لاتخاذ مواقف صارمة

أخبار لبنان
2023-07-17 | 02:49
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يمنى الجميل تحذّر من خطورة قرار البرلمان الأوروبي وتوطين النازحين السوريين: لاتخاذ مواقف صارمة
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يمنى الجميل تحذّر من خطورة قرار البرلمان الأوروبي وتوطين النازحين السوريين: لاتخاذ مواقف صارمة

يمنى الجميل تحذّر من خطورة قرار البرلمان الأوروبي وتوطين النازحين السوريين

أعربت يمنى الجميل عن قلقها إزاء القرار الأوروبي الاخير المتعلق بالنازحين السوريين في لبنان وتداعياته على الهوية اللبنانية ومستقبل لبنان وأمان النازحين السوريين وعلى آمالهم في العودة الآمنة والسليمة إلى بلدهم، لافتة الانتباه إلى خطورة المادة 13 من قرار البرلمان الأوروبي الذي يمثّل مقدّمة لتوطين النازحين السوريين في لبنان تداعيات هذا القرار.

وشددت الجميل على خطورة استمرار الوضع الحالي وتأثيره على لبنان ومستقبله، مستغربة صمت الجهات الداخلية وتماديها في خلق أجواء إنتصارية وهمية حول بعض مواد هذا القرار، في حين أن المادة 13 باتت تشكل تهديدًا حقيقيًا للبنان واستقراره.

ودعت الدولة بأكملها إلى التحرّك فورًا لمواجهة هذا القرار وتجنب تبعاته الخطيرة، مطالبة الأحزاب والجهات الداخلية بالكفّ عن الدفاع عن هذا القرار الضار، وذلك لأنه يجب أن يُعالج كقرار متكامل لا يمكن فصله عن بقية القرار.

وعلى نحو ذات الأهمية، شددت الجميّل على ضرورة أن يتخذ حزبي الكتائب اللبنانية والقوات اللبنانية خطوات قوية عبر تعليق عضويتهما في الـ "EPP"(تحالف أحزاب اليمين الأوروبية) اتخاذًا لموقف صارم حتى يتم التراجع عن المادة 13 الضارة.

وأكدت في الختام أن توحيد الجهود لمواجهة هذا القرار الخطير هو السبيل الوحيد للحفاظ على أمن لبنان واستقراره، وتأكيدًا على أهمية حماية آمال النازحين السوريين في العودة إلى وطنهم بأمان وسلام، معتبرة أن هذه المبادرات المهمة تُعدّ خطوة أولى نحو الحفاظ على مستقبل مشرق ومزدهر لبلادنا.

أخبار لبنان

البرلمان الاوروبي

يمنى الجميل

النازحون السوريون

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