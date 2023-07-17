الأخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
السياحة في لبنان
سيدات الملاعب
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
امن وقضاء
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة آخر الأخبار السياحة في لبنان سيدات الملاعب أخبار لبنان تقارير نشرة الاخبار أمن وقضاء فنّ امن وقضاء اخبار البرامج حال الطقس منوعات صحة وتغذية اقتصاد خبر عاجل علوم وتكنولوجيا اسرار أخبار دولية موضة وجمال عالم الطبخ خبر كاذب صحف اليوم
Live
Live Live
Live
البث المباشر
بالفيديو
LBCI LB2
بالصوت
LBCI LB2
Schedule الجدول
Shows البرامج
English
تشاهدون الآن
عشق النساء
إشترك
Live
close
الأخبار
LBCI البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
فيروس كورونا
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
LBCI البرامج
مسلسلات
برامج حوارية
نشرات الأخبار
برامج زمان
منوعات
رياضة
كوميديا
الافلام الوثائقية
التاريخ الذي لم يُروَ
مئوية لبنان
برامج أخرى
الأخبار العاجلة آخر الأخبار أبرز الأخبار الأكثر قراءة بالفيديو
من نحن اتصل بنا أعلن معنا وظائف ترددات القنوات
سياسة الخصوصية الشروط والأحكام
LBCI
LBCI

"قُتل عن طريق الغدر وبسابق تخطيط وتصميم"... بيانٌ جديد لنائبي بشري

أخبار لبنان
2023-07-17 | 03:14
مشاهدات عالية
شارك
LBCI
شارك
LBCI
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
&quot;قُتل عن طريق الغدر وبسابق تخطيط وتصميم&quot;... بيانٌ جديد لنائبي بشري
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
3min
"قُتل عن طريق الغدر وبسابق تخطيط وتصميم"... بيانٌ جديد لنائبي بشري

بيانٌ جديد لنائبي بشري

رد نائبا قضاء بشري ستريدا طوق جعجع وملحم طوق على البيان الصادر عن نواب وبلديات ورابطة مخاتير الضنية بتاريخ 16/07/2023
وأكدا في بيان التالي: 

"أولاً: لقد فوجئنا بما تضمنه البيان من تحوير للحقائق وتزوير للمعطيات الدامغة المتعلقة بقتل الشهيدين مالك وهيثم طوق لا سيما بالإيحاء أن الأخير "ضحية إشتباك مسلح وأن الأول سقط نتيجة "إشتباك" مع الجيش؛ غير أن هذه الادعاءات ليست سوى إستباقاَ للتحقيقات وتزويراً للحقائق الثابتة التي تؤكد  ان قتل الشهيد هيثم طوق قد تم عن طريق الغدر وعن سابق تخطيط وتصميم من دون وجود أية إشتباكات سابقة  لحصوله؛ كما أن إستشهاد مالك طوق الذي إندفع بنخوة إلى قمة الشهداء مع مجموعة من شباب بشري  للتحري عن سبب جريمة قتل هيثم طوق قد  حصل في ظروف وملابسات لا تزال غامضة وهي قيد التحقيق حتى الساعة.

ثانياً: إن الخلاف حول تثبيت الحدود بين أقضية بشري، إهدن، الهرمل والضنية في محلة "قمة الشهداء"  هو قيد النظر منذ سنوات لدى القاضي العقاري في الشمال بوصفه المرجع القانوني المختص حصراَ للفصل فيه وذلك بناء لتكليف من وزير المالية السابق الأستاذ علي حسن خليل وقد إستعان القاضي لأجل إنفاذ مهامه بلجنة من المساحين الخبراء مؤلفة من أربعة اعضاء (إثنين مسيحيين وإثنين مسلمين) وهي لجنة شارفت على الإنتهاء من تنفيذ مهامها بعد أن قدمت بلدية بشري كافة الخرائط والمستندات التي تؤكد بان "قمة الشهداء" تقع ضمن النطاق الجغرافي لبلدية بشري منذ زمن متصرفية جبل لبنان القديم (أي منذ ما قبل نشوء دولة لبنان الكبير).

ثالثاً: أن بلدية بقاعصفرين قد عجزت عن إقامة الدليل على ملكيتها المزعومة  لأي جزء من أرضنا في قمة الشهداء على مدى السنوات السابقة و لا سيما بعد تأكيد مديرية الشؤون الجغرافية في الجيش اللبناني مراراً وتكراراً بأن الخرائط الموضوعة من قبل الجيش  هي خرائط عسكرية لتحديد المواقع العسكرية فقط ولا علاقة لها إطلاقاَ بتحديد وتثبيت الحدود في محلة قمة الشهداء؛ هذا فضلاَ عن أن النزاع لم يكن يوماَ حول استخدام مياه نسافات الثلوج  لأن بلدية بشري وحدها كانت ولا تزال منذ بداية القرن العشرين تتولى تلزيم المراعي بموجب دفاتر شروط جرى ابرازها للقضاء المختص وأن أختلاق مسألة استخدام مياه نسافات الثلوج  قد جاء مؤخراَ بمثابة محاولة تبرير للتعدي المستحدث.

رابعا:  أن من يتمادى في التدخل السافر بسير التحقيقات وعرقلة عمل المراجع القضائية... أنما هم أولئك الذين سبق وتنبؤوا بإحالة ملفي قتل الشهيدين معاً للقضاء العسكري!! وها هم اليوم يستبقون التحقيقات لتسويق رواياتهم  بشأن الجريمة المزدوجة، كل ذلك بعد التمادي في  لتهويل على القاضي العقاري بطلب رد  - بعد سنوات من العمل القضائي - وهو طلب يفتقر لكافة شروط قبوله شكلاَ وأساساَ ولا يرتكز على اي أساس واقعي أو قانوني صحيح ويقتصر الهدف منه فقط على إطالة أمد الفصل بالقضية بأساليب المماطلة.

خامساَ: إن استخدام أساليب تزوير الحقائق وتحريض الأهالي لزرع الشقاق مع أهلنا الطيبين في بقاعصفرين لأجل حماية حفنة من القتلى المجرمين من خلال محاولة تجهيل الفاعل وإتهام الضحية.... لن ينجح في خلق أي عداء بين أهالي بشري وأهالي بقاعصفرين الذين تجاوروا وتشاركوا في السراء والضراء منذ اقدم العهود مع أهالي بعلبك والجوار حفاظاً على الثروة المائية الجوفية التي إستفاد منها الجميع بما حبته الطبيعة للجميع دون تعد أو تحوير.

وفي الختام نؤكد على التمسك بالعيش الواحد في وطن واحد تسوده القوانين والأنظمة ويفصل القضاء المختص فيه كل خلاف بعيداَ عن شريعة الغاب 
لأن منطق العدل والحق والحقيقة هو أساس بناء الدولة.... وأما أساليب  التحريض والشعبوية فلا تأتي بغير الخراب".
 

أخبار لبنان

آخر الأخبار

نائبي بشري

القرنة السوداء

لبنان

LBCI التالي
نقابة المستشفيات عن الاعتداء على مدير مستشفي المنارة: لإنزال أشدّ العقوبات بالمعتدي الذي هو معروف
يمنى الجميل تحذّر من خطورة قرار البرلمان الأوروبي وتوطين النازحين السوريين: لاتخاذ مواقف صارمة
LBCI السابق

مقالات ذات صلة

d-none hideMe
LBCI
امن وقضاء
2023-07-08

بيان للجيش اللبناني بشأن التحقيقات في حادثتَي منطقة القرنة السوداء

LBCI
امن وقضاء
2023-07-02

قيادة الجيش تدعو اللبنانيين إلى التحلي بالمسؤولية وعدم الانجرار وراء الشائعات عقب مقتل مواطنَين في منطقة القرنة السوداء

LBCI
امن وقضاء
2023-07-01

كرامي مستنكراً مقتل الشاب في القرنة السوداء: نناشد الاجهزة الامنية والجيش اللبناني والقضاء اللبناني بأن يتحركوا سريعاً لتبيان الحقيقة

LBCI
أمن وقضاء
15:25

قاض لبناني يأمر بالحجز الإحتياطي على ممتلكات سلامة

اخترنا لكم
d-none hideMe
LBCI
أمن وقضاء
15:46

الجيش: دهم مستودع لتخزين المخدرات عند مدخل مخيم شاتيلا

LBCI
أمن وقضاء
15:25

قاض لبناني يأمر بالحجز الإحتياطي على ممتلكات سلامة

LBCI
أخبار لبنان
15:10

"التيار" ردًا على بيان ميقاتي: يدين صاحبه بما يحمله من مغالطات تحمل نوايا عدوانية تجاه الدستور وموقع الرئاسة

LBCI
أمن وقضاء
15:05

قوى الأمن: توقيف سارق منزل في بنت جبيل في بلدة قعقعية الجسر

إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
LBCI
علوم وتكنولوجيا
02:06

علماء يحذرون من حدوث أضخم توهجات شمسية اليوم

LBCI
أمن وقضاء
04:54

"السيّدة المتوحشة" في قبضة شعبة المعلومات!

LBCI
أخبار دولية
04:04

إغلاق المطار الرئيسي في صقلية حتى الأربعاء بعد اندلاع حريق

LBCI
فنّ
06:50

تقديراً لمسيرته المتميزة في السينما... أحمد عز يُكرَّم بجائزة فاتن حمامة!

بالفيديو
d-none hideMe
LBCI
رياضة
14:05

أسطورة التنس دجوكوفيتش يسقط في نهائي ويمبلدون أمام المضرب الإسباني

LBCI
أخبار دولية
14:01

المناخ يجمع خصوم السياسة في بكين

LBCI
أخبار دولية
13:57

أوكرانيا تضرب جسر إمدادات للجيش الروسي

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:54

بيروت تنبض من جديد من خلال إستثمارات جديدة في الملاهي الليلية

LBCI
أخبار دولية
13:49

هل ينجح إردوغان في إخراج بلاده من الأزمة الإقتصادية بحلول سياسية؟

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:46

قطاع تأجير المنازل للضيوف ينشط في الموسم السياحي

LBCI
السياحة في لبنان
13:44

أهلا بهالطلة من العاقورة...

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:14

القموعة جنة تحتاج الى الاستثمار لا الاقتتال... أنقذوها من الخلافات

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:11

بلبلة في الخارجية...من الظالم ومن المظلوم؟

الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
LBCI
أمن وقضاء
04:54

"السيّدة المتوحشة" في قبضة شعبة المعلومات!

LBCI
علوم وتكنولوجيا
02:06

علماء يحذرون من حدوث أضخم توهجات شمسية اليوم

LBCI
خبر عاجل
14:59

المتحدث بإسم الخارجية القطرية للجزيرة: إجتماع الدوحة بشأن لبنان خلص إلى بيان مشترك ما يعكس أجواء إيجابية والدول الخمس تتمتع بتأثير على لبنان ونتوقع أن يساهم الإجتماع في حل أزمته

LBCI
خبر عاجل
06:30

الأمين العام لجمعية المصارف ينفي عبر الـLBCI الأخبار المتداولة عن اضراب تحذيري يومَي الإثنين والثلاثاء المقبلين

LBCI
منوعات
08:53

جلست لتلتقط صورة وحلّت الفاجعة... نهاية مأساوية لأم أمام أولادها! (فيديو)

LBCI
أخبار لبنان
06:31

أعمال اللجنة الخماسية لأجل لبنان في قطر اليوم: اجتماع إيجابي والامور بدأت تأخذ منحًى جديًاً

LBCI
فنّ
06:22

ساندرين الراسي: نادين الراسي تمنّت الموت لجورج قبل وفاته!

LBCI
فنّ
05:50

نادين الراسي في تسجيل مُسرّب عن شقيقيها: ضربا أمي وأبي وتمّ تهديدي بالقتل!

حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
We use
cookies
We use cookies to make
your experience on this
website better.
Accept
Learn More