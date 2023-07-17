نقابة المستشفيات عن الاعتداء على مدير مستشفي المنارة: لإنزال أشدّ العقوبات بالمعتدي الذي هو معروف

تبلّغت نقابة المستشفيات في لبنان عن اعتداء طال صاحب ومدير مستشفى الأطباء المنارة الدكتور خالد الخطيب، الذي تعّرض للضرب المبرح من قبل احد عناصر الحماية في الكاسكادا مول في البقاع، اسفر عن إصابته بنزيف حاد في الرأس وكسر في الذراع.واعتبرت النقابة في بيان أن مواقف الإستنكار والشجب لم تعد كافية لمنع تكرار هذه الحوادث داخل المستشفيات، والمتنقّلة بشكل متسارع في كل المناطق اللبنانية من دون حسيب ورقيب ، محوّلة المستشفى وسائر العاملين فيه الى مكسر عصا.وناشدت نقابة المستشفيات في لبنان الجهات الأمنية لتحمّل مسؤولياتها كاملة وتأمين الحماية للدكتور خالد وجميع العاملين في المستشفيات الذين يواصلون عملهم تحت ضغوط معيشية صعبة من المفترض مراعاتها وإعطاء الحوافز المناسبة بما يؤمن سير الخدمات التي يقدمون، مع الإسراع في التحقيقات في هذا الحادث لإجراء المقتضى وفق القوانين المرعية، وإنزال أشدّ العقوبات بالمعتدي الذي هو معروف، فيكون عبرة لكل معتد.