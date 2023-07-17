الخطيب استقبل السفير القطري... وهذا ما جرى بحثه

الخطيب استقبل السفير القطري في زيارة وداعية

استقبل نائب رئيس المجلس الإسلامي الشيعي الأعلى سماحة العلامة الشيخ علي الخطيب قبل ظهر اليوم في مقر المجلس السفير القطري لدى لبنان ابراهيم عبد العزيز السهلاوي في زيارة وداعية، وجرى التباحث في التطورات العامة في لبنان والمنطقة وسبل تعزيز العلاقات بين البلدين والشعبين الشقيقين.



وشكر الشيخ الخطيب للسفير القطري زيارته متمنياً له التوفيق في مهامه الجديدة ولدولة قطر الشقيقة دوام الاستقرار والازدهار، وان تظل خير سند للبنان لاسيما أن قطر وقفت ولا تزال الى جانب لبنان في المحن والازمات.