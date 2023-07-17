أعمال اللجنة الخماسية لأجل لبنان في قطر اليوم: اجتماع إيجابي والامور بدأت تأخذ منحًى جديًاً

انتهت في العاصمة القطرية الدوحة ظُهر اليوم أعمال اللجنة الخُماسية لأجل لبنان بمشاركة مُمثلي السعودية ومصر والولايات المُتحدة وقطر والموفد الرئاسي الفرنسي جان ايف لودريان الذي سبق أن زار لبنان ثم السعودية.



وبحسب ما علمت الـ LBCI فإن الاجتماع كان ايجابياً ، وقد بدأت الامور تأخذ منحًى جديًاً في البحث عن حلول.



وقد اتفق الحاضرون على متابعة ودعم جولات لودريان بين لبنان ودول المنطقة.