خلف عم ملف النزوح السوري: الحكومة اللبنانية تتحمّل المسؤولية

أكد النائب ملحم خلف، في مؤتمر صحافي من مجلس النواب، أن النزوح السوري يرفع لغة كراهية غير مقبولة تحت أي مسمى.وشدد خلف على أن الحكومة اللبنانية تتحمّل المسؤولية.