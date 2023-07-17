صليبا تثير موضوع الشغور في مراكز الفئة الاولى

أثارت النائبة نجاة عون صليبا، في مؤتمر صحافي من مجلس النواب، موضوع الشغور في مراكز الفئة الاولى وصولاً الى منصب حاكم المركزي.