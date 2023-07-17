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إجتماع عمل بين القطاعين العام والخاص في غرفة بيروت وجبل لبنان لوضع خارطة طريق لإنجاح مشاركة لبنان في "أكسبو قطر"

أخبار لبنان
2023-07-17 | 07:00
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إجتماع عمل بين القطاعين العام والخاص في غرفة بيروت وجبل لبنان لوضع خارطة طريق لإنجاح مشاركة لبنان في &quot;أكسبو قطر&quot;
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إجتماع عمل بين القطاعين العام والخاص في غرفة بيروت وجبل لبنان لوضع خارطة طريق لإنجاح مشاركة لبنان في "أكسبو قطر"

إجتماع عمل بين القطاعين العام والخاص في غرفة بيروت وجبل لبنان

عقد اليوم في مقر غرفة بيروت وجبل لبنان إجتماع عمل حول مشاركة لبنان في "اكسبو قطر" شارك فيه وزير الزراعة عباس الحاج حسن، وزير الاقتصاد والتجارة أمين سلام، رئيس الهيئات الاقتصادية الوزير السابق محمد شقير، سفيرة لبنان في قطر فرح بري، مدير عام وزارة الاقتصاد والتجارة محمد أبو حيد، مدير عام وزارة الزراعة لويس لحود، رئيس لجنة الزراعة في اتحاد الغرف اللبنانية رفلة دبانة، رئيس مجلس رجال الاعمال اللبناني القطري فادي صعب، رئيس نقابة الصناعات الغذائية منير البساط، أمين سر الهيئات الاقتصادية الفونس ديب.

وخصص الاجتماع لوضع خارطة طريق لمشاركة لبنان في "اكسبو قطر"، حيث تم استعراض كل المقومات والخطوات والتدابير المطلوبة  لتوفير أفضل الظروف لإنجاح مشاركة لبنان في هذا الحدث الاقتصادي العالمي واستفادة لبنان بالحد الاقصى لا سيما قطاعاته الاقتصادية المعنية لا سيما الزراعة والصناعات الغذائية والمونة وكل ما يرتبط بشكل عضوي بالقطاع الزراعي.

وتم الاتفاق على إطلاق مناقصة لتلزيم شركة لإدارة الجناح اللبناني في "اكسبو قطر"، على ان يتم تلزيم الشركة التي تفوز بالمناقصة خلال 15 يوماً على ابعد تقدير لتمكينها من القيام بكل ما يلزم قبل إنطلق المعرض في مطلع تشرين الاول المقبل.

كما تم الاتفاق على إبقاء الاجتماعات مفتوحة لاتخاذ القرارات والتدابير المناسبة لانجاح هذه المشاركة ولمواكبة مختلف الأعمال التحضيرية.
 
 

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