الأخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
السياحة في لبنان
سيدات الملاعب
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
امن وقضاء
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة
آخر الأخبار
السياحة في لبنان
سيدات الملاعب
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
امن وقضاء
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
بيروت
27
o
جبل لبنان
27
o
متن
29
o
كسروان
29
o
الشمال
30
o
الجنوب
27
o
البقاع
25
o
البث المباشر
بالفيديو
بالصوت
الجدول
البرامج
English
تشاهدون الآن
عشق النساء
إشترك
الرئيسية
الاشعارات
البث المباشر
بالفيديو
بالصوت
البرامج
بيروت
27
o
جبل لبنان
27
o
متن
29
o
كسروان
29
o
الشمال
30
o
الجنوب
27
o
البقاع
25
o
الأخبار
البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
فيروس كورونا
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
البرامج
مسلسلات
برامج حوارية
نشرات الأخبار
برامج زمان
منوعات
رياضة
كوميديا
الافلام الوثائقية
التاريخ الذي لم يُروَ
مئوية لبنان
برامج أخرى
الأخبار العاجلة
آخر الأخبار
أبرز الأخبار
الأكثر قراءة
بالفيديو
English
شاهد أحدث البرامج وآخر المستجدات على شاشتك المفضلة
موقع البرامج
انضم الى ملايين المتابعين
LBCI News
LBCI Lebanon
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
وظائف
ترددات القنوات
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
لجنة الصّحة ناقشت قانون الصيدلة السريري ومحاربة الفساد في القطاع الصحي
أخبار لبنان
2023-07-17 | 07:12
مشاهدات عالية
شارك
شارك
2
min
لجنة الصّحة ناقشت قانون الصيدلة السريري ومحاربة الفساد في القطاع الصحي
ناقشت لجنة الصحة العامة والعمل والشؤون الاجتماعية خلال جلسة قبل ظهر اليوم في المجلس النيابي برئاسة النائب بلال عبد الله وحضور الاعضاء النواب القانون المتعلق بالصيدلة السريرية.
وقال عبدالله:" اعتقد ان هناك اجماعا من كل المعنيين الحاليين والسابقين على أهمية ان يكون هناك في المستشفيات خصوصا صيدلة سريرية لمتابعة شؤون المرضى بالتنسيق والتكامل مع الطبيب المعالج، والهدف من هذا الاجتماع هو الحفاظ على صحة المريض وحسن الاداء بالتعاطي مع العلاجات الدوائية، هذا التكامل بين الطبيب والصيدلي المعتمد في كل المراكز العالمية".
وأضاف:" أعتقد انه في حال اقررنا هذا القانون سيؤدي الى تقليل نسبة الاخطاء الطبية، خصوصا في موضوع الدواء ومتابعته وفي نفس الوقت كما انه سيخفف الفاتورة الدوائية، لذلك سنتابع درس هذا الموضوع وسنقدم الصيغة النهائية في أقرب فرصة في لجنة الادارة والعدل.
وجرت متابعة البحث في موضوع صندوق تقاعد نقابة الممرضين والممرضات فقد انجزنا هذا الاقتراح ووضعنا العناوين الاساسية المطلوبة. واتمنى مناقشته غدا في لجنة الادارة والعدل وهذه رسالة نوجهها الى كل هذا الجهاز، اننا نقدر تقديرا عاليا الخدمات التي يقدمها الممرضون والممرضات في كل المستشفيات اللبنانية بمبالغ زهيدة، هم ملائكة الرحمة الحريصون على صحتنا ومتابعة اوضاعنا المرضية. وكنا نامل أن يكون ما سنشرعه اكثر لكن ضمن الامكانات المتوافرة والوضع الاقتصادي الحالي ووضع النظام الصحي وانهياره. للاسف إرتأينا البدء في الحد الادنى المطلوب لتحسين وضع هذا الصندوق على امل ان يكون هناك خطوات اضافية في المستقبل".
وختم عبد الله :"كما ناقشنا قانون محاربة الفساد في القطاع الصحي، وهذا قانون أساسي وجوهري ومركزي، لاسيما اننا نشهد في الازمة الاخيرة زيادة في هذه الاخطاء، وفي تغليب بعض المصالح على المسائل الاستشفائية. نحن حرصاء من خلال هذا القانون ان نستكمل رزمة محاربة الفساد في كل القطاعات ضمن توحهات المجلس النيابي. هناك إصرار من الرئيس بري على انجاز هذا الملف في اقصى سرعة لنحمي المواطن اللبناني ونضع الاسس العلمية الصحيحة بالتعاطي بالملف الطبي".
أخبار لبنان
الصّحة
ناقشت
قانون
الصيدلة
السريري
ومحاربة
الفساد
القطاع
الصحي
التالي
المودع الذي اقتحم بنك الموارد في انطلياس استولى على ٥١ ألف دولار وليس على ١٥ ألف دولار
لقاء سيدة الجبل: إتفاقية الترسيم البحري مع إسرائيل أفقدت سلاح حزب الله مبرّر وجوده
السابق
مقالات ذات صلة
d-none hideMe
0
أخبار لبنان
2023-05-22
لجنة الصّحة: للتشدد باستخدام القاصرين للمشروبات الروحية وانشاء صندوق تقاعد للجهاز التمريضي ومحاربة الفساد في القطاع الطبي
أخبار لبنان
2023-05-22
لجنة الصّحة: للتشدد باستخدام القاصرين للمشروبات الروحية وانشاء صندوق تقاعد للجهاز التمريضي ومحاربة الفساد في القطاع الطبي
0
آخر الأخبار
04:17
بدء جلسة لجنة المال والموازنة لبحث واقرار قانون الصندوق السيادي للنفط والغاز بحضور وزير الطاقة وهيئة قطاع البترول
آخر الأخبار
04:17
بدء جلسة لجنة المال والموازنة لبحث واقرار قانون الصندوق السيادي للنفط والغاز بحضور وزير الطاقة وهيئة قطاع البترول
0
أخبار دولية
2023-07-07
النمسا تشدد قانون مكافحة الفساد بعد سلسلة من الفضائح
أخبار دولية
2023-07-07
النمسا تشدد قانون مكافحة الفساد بعد سلسلة من الفضائح
0
أخبار لبنان
2023-06-29
أبو فاعور يطالب بضبط القطاع الصحي وتنظيمه
أخبار لبنان
2023-06-29
أبو فاعور يطالب بضبط القطاع الصحي وتنظيمه
اخترنا لكم
d-none hideMe
0
أمن وقضاء
15:46
الجيش: دهم مستودع لتخزين المخدرات عند مدخل مخيم شاتيلا
أمن وقضاء
15:46
الجيش: دهم مستودع لتخزين المخدرات عند مدخل مخيم شاتيلا
0
أمن وقضاء
15:25
قاض لبناني يأمر بالحجز الإحتياطي على ممتلكات سلامة
أمن وقضاء
15:25
قاض لبناني يأمر بالحجز الإحتياطي على ممتلكات سلامة
0
أخبار لبنان
15:10
"التيار" ردًا على بيان ميقاتي: يدين صاحبه بما يحمله من مغالطات تحمل نوايا عدوانية تجاه الدستور وموقع الرئاسة
أخبار لبنان
15:10
"التيار" ردًا على بيان ميقاتي: يدين صاحبه بما يحمله من مغالطات تحمل نوايا عدوانية تجاه الدستور وموقع الرئاسة
0
أمن وقضاء
15:05
قوى الأمن: توقيف سارق منزل في بنت جبيل في بلدة قعقعية الجسر
أمن وقضاء
15:05
قوى الأمن: توقيف سارق منزل في بنت جبيل في بلدة قعقعية الجسر
إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
0
سيدات الملاعب
2023-07-13
التونسية أنس جابر تطيح بالمصنفة الثانية في العالم سابالينكا وتتأهل الى نهائي بطولة ويمبلدون في التنس
سيدات الملاعب
2023-07-13
التونسية أنس جابر تطيح بالمصنفة الثانية في العالم سابالينكا وتتأهل الى نهائي بطولة ويمبلدون في التنس
0
أخبار لبنان
03:14
"قُتل عن طريق الغدر وبسابق تخطيط وتصميم"... بيانٌ جديد لنائبي بشري
أخبار لبنان
03:14
"قُتل عن طريق الغدر وبسابق تخطيط وتصميم"... بيانٌ جديد لنائبي بشري
0
منوعات
06:14
حمل ثعباناً كبيراً ودخل به إلى المنزل... طفل صغير يثير الهلع في المكان! (فيديو)
منوعات
06:14
حمل ثعباناً كبيراً ودخل به إلى المنزل... طفل صغير يثير الهلع في المكان! (فيديو)
0
أخبار دولية
15:39
إسرائيل تعترف بسيادة المغرب على الصحراء الغربية
أخبار دولية
15:39
إسرائيل تعترف بسيادة المغرب على الصحراء الغربية
بالفيديو
d-none hideMe
0
رياضة
14:05
أسطورة التنس دجوكوفيتش يسقط في نهائي ويمبلدون أمام المضرب الإسباني
رياضة
14:05
أسطورة التنس دجوكوفيتش يسقط في نهائي ويمبلدون أمام المضرب الإسباني
0
أخبار دولية
14:01
المناخ يجمع خصوم السياسة في بكين
أخبار دولية
14:01
المناخ يجمع خصوم السياسة في بكين
0
أخبار دولية
13:57
أوكرانيا تضرب جسر إمدادات للجيش الروسي
أخبار دولية
13:57
أوكرانيا تضرب جسر إمدادات للجيش الروسي
0
تقارير نشرة الاخبار
13:54
بيروت تنبض من جديد من خلال إستثمارات جديدة في الملاهي الليلية
تقارير نشرة الاخبار
13:54
بيروت تنبض من جديد من خلال إستثمارات جديدة في الملاهي الليلية
0
أخبار دولية
13:49
هل ينجح إردوغان في إخراج بلاده من الأزمة الإقتصادية بحلول سياسية؟
أخبار دولية
13:49
هل ينجح إردوغان في إخراج بلاده من الأزمة الإقتصادية بحلول سياسية؟
0
تقارير نشرة الاخبار
13:46
قطاع تأجير المنازل للضيوف ينشط في الموسم السياحي
تقارير نشرة الاخبار
13:46
قطاع تأجير المنازل للضيوف ينشط في الموسم السياحي
0
السياحة في لبنان
13:44
أهلا بهالطلة من العاقورة...
السياحة في لبنان
13:44
أهلا بهالطلة من العاقورة...
0
تقارير نشرة الاخبار
13:14
القموعة جنة تحتاج الى الاستثمار لا الاقتتال... أنقذوها من الخلافات
تقارير نشرة الاخبار
13:14
القموعة جنة تحتاج الى الاستثمار لا الاقتتال... أنقذوها من الخلافات
0
تقارير نشرة الاخبار
13:11
بلبلة في الخارجية...من الظالم ومن المظلوم؟
تقارير نشرة الاخبار
13:11
بلبلة في الخارجية...من الظالم ومن المظلوم؟
الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
1
أمن وقضاء
04:54
"السيّدة المتوحشة" في قبضة شعبة المعلومات!
أمن وقضاء
04:54
"السيّدة المتوحشة" في قبضة شعبة المعلومات!
2
علوم وتكنولوجيا
02:06
علماء يحذرون من حدوث أضخم توهجات شمسية اليوم
علوم وتكنولوجيا
02:06
علماء يحذرون من حدوث أضخم توهجات شمسية اليوم
3
خبر عاجل
14:59
المتحدث بإسم الخارجية القطرية للجزيرة: إجتماع الدوحة بشأن لبنان خلص إلى بيان مشترك ما يعكس أجواء إيجابية والدول الخمس تتمتع بتأثير على لبنان ونتوقع أن يساهم الإجتماع في حل أزمته
خبر عاجل
14:59
المتحدث بإسم الخارجية القطرية للجزيرة: إجتماع الدوحة بشأن لبنان خلص إلى بيان مشترك ما يعكس أجواء إيجابية والدول الخمس تتمتع بتأثير على لبنان ونتوقع أن يساهم الإجتماع في حل أزمته
4
خبر عاجل
06:30
الأمين العام لجمعية المصارف ينفي عبر الـLBCI الأخبار المتداولة عن اضراب تحذيري يومَي الإثنين والثلاثاء المقبلين
خبر عاجل
06:30
الأمين العام لجمعية المصارف ينفي عبر الـLBCI الأخبار المتداولة عن اضراب تحذيري يومَي الإثنين والثلاثاء المقبلين
5
منوعات
08:53
جلست لتلتقط صورة وحلّت الفاجعة... نهاية مأساوية لأم أمام أولادها! (فيديو)
منوعات
08:53
جلست لتلتقط صورة وحلّت الفاجعة... نهاية مأساوية لأم أمام أولادها! (فيديو)
6
أخبار لبنان
06:31
أعمال اللجنة الخماسية لأجل لبنان في قطر اليوم: اجتماع إيجابي والامور بدأت تأخذ منحًى جديًاً
أخبار لبنان
06:31
أعمال اللجنة الخماسية لأجل لبنان في قطر اليوم: اجتماع إيجابي والامور بدأت تأخذ منحًى جديًاً
7
فنّ
06:22
ساندرين الراسي: نادين الراسي تمنّت الموت لجورج قبل وفاته!
فنّ
06:22
ساندرين الراسي: نادين الراسي تمنّت الموت لجورج قبل وفاته!
8
فنّ
05:50
نادين الراسي في تسجيل مُسرّب عن شقيقيها: ضربا أمي وأبي وتمّ تهديدي بالقتل!
فنّ
05:50
نادين الراسي في تسجيل مُسرّب عن شقيقيها: ضربا أمي وأبي وتمّ تهديدي بالقتل!
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store
We use
cookies
We use
cookies
to make
your experience on this
website better.
Accept
Learn More