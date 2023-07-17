بري عرض مع شهيب وترزيان ومراد الاوضاع العامة

عرض رئيس مجلس النواب نبيه بري في مقر الرئاسة الثانية في عين التينة مع عضو كتلة "اللقاء الديموقراطي" النائب أكرم شهيب، الاوضاع العامة والمستجدات السياسية وشؤونا تشريعية .



واستقبل بري النائب هاغوب ترزيان وبحث معه في التطورات السياسية وشؤونا تشريعية.



واستقبل بري رئيس لجنة التربية والتعليم العالي النيابية النائب حسن مراد، في حضور عضو كتلة "التنمية والتحرير" النائب الدكتور أشرف بيضون، وتم البحث في شؤون تشريعية وقضايا تربوية.



