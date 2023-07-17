الأخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
السياحة في لبنان
سيدات الملاعب
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
امن وقضاء
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة آخر الأخبار السياحة في لبنان سيدات الملاعب أخبار لبنان تقارير نشرة الاخبار أمن وقضاء فنّ امن وقضاء اخبار البرامج حال الطقس منوعات صحة وتغذية اقتصاد خبر عاجل علوم وتكنولوجيا اسرار أخبار دولية موضة وجمال عالم الطبخ خبر كاذب صحف اليوم
Live
Live Live
Live
البث المباشر
بالفيديو
LBCI LB2
بالصوت
LBCI LB2
Schedule الجدول
Shows البرامج
English
تشاهدون الآن
عشق النساء
إشترك
Live
close
الأخبار
LBCI البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
فيروس كورونا
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
LBCI البرامج
مسلسلات
برامج حوارية
نشرات الأخبار
برامج زمان
منوعات
رياضة
كوميديا
الافلام الوثائقية
التاريخ الذي لم يُروَ
مئوية لبنان
برامج أخرى
الأخبار العاجلة آخر الأخبار أبرز الأخبار الأكثر قراءة بالفيديو
من نحن اتصل بنا أعلن معنا وظائف ترددات القنوات
سياسة الخصوصية الشروط والأحكام
LBCI
LBCI

الأبيض تسلم من السفيرة الإيطالية أدوية سرطانية​​​​​​​

أخبار لبنان
2023-07-17 | 10:38
مشاهدات عالية
شارك
LBCI
شارك
LBCI
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
الأبيض تسلم من السفيرة الإيطالية أدوية سرطانية​​​​​​​
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
3min
الأبيض تسلم من السفيرة الإيطالية أدوية سرطانية​​​​​​​

الأبيض تسلم من السفيرة الإيطالية أدوية سرطانية​​​​​​​

تسلم وزير الصحة العامة في حكومة تصريف الأعمال الدكتور فراس الأبيض من السفيرة الإيطالية في لبنان نيكوليتا بومباردييري هبة من الأدوية الأساسية المخصصة لمكافحة السرطان، وذلك في مستودع الأدوية المركزي في الكرنتينا، بحضور ممثل منظمة الصحة العالمية في لبنان الدكتور عبد الناصر أبو بكر.

وكانت جولة على المستودع شملت مناطق التخزين وآليات التحكم في درجة الحرارة لضمان نوعية الدواء، حيث قدمت مديرة المستودع الدكتورة مهى نعوس نبذة عن المركز تلاها عرض تقني من قبل مديرة البرنامج الوطني للصحة الإلكترونية لينا أبو مراد حول نظام تتبع الدواء الذي تطبقه وزارة الصحة العامة MediTrack.  
 
وأكد وزير الصحة في تصريح "الإستخدام الفعال لأموال الجهات المانحة في إعتماد برامج مبتكرة في القطاع الصحي بما في ذلك مشاريع التحول الرقمي"، لافتًا إلى "ما يظهره نظام تتبع الدواء MediTrack من فعالية كبيرة من خلال منع تهريب الدواء أو المتاجرة غير الشرعية به من خلال حصر حركته من لحظة إستيراده مرورًا بالمستودع المركزي والمستشفيات والصيدليات حتى وصوله إلى المريض".

وشدد على أن "برنامج MediTrack أثبت أنه مبادرة إصلاحية تعزز الوصول العادل إلى الدواء والإستخدام المنظم للموارد".


وأبدت السفيرة الإيطالية تقديرها "للتقدم الواضح الذي أحرزته الوزارة على مستوى تعزيز الشفافية والتحول الرقمي"، وقالت: "ستبقى إيطاليا ملتزمة بمساندة جهود وزارة الصحة العامة في تحسين نظام الصحة العامة وتحسين الوصول إلى الرعاية الصحية، بما في ذلك الأدوية الأساسية لإنقاذ حياة المرضى".
 
كذلك، أعرب الدكتور أبو بكر عن تقديره للدعم السخي الذي قدمته الحكومة الإيطالية والتعاون المتين مع السفارة الإيطالية والوكالة الإيطالية للتنمية والتعاون (AICS) في لبنان، مؤكدًا "أهمية سد الثغرات أثناء الأزمات الإنسانية بالإضافة إلى التخطيط المسبق لبناء الجسور وتسريع عملية التعافي للنظام الصحي". وقال: "من هنا يأتي الدعم الذي قدمته منظمة الصحة العالمية لتأمين أدوية السرطان من خلال التمويل السخي للوكالة الإيطالية للتنمية والتعاون، مع الحرص في الوقت عينه على تعزيز نظام الرصد والتتبع".

ولاحقًا، أصدرت السفارة الايطالية بيانًا أوضحت فيه أن زيارة بومباردييري تأتي ضمن إطار المساهمة المستمرة للحكومة الإيطالية في دعم الوصول إلى الرعاية الصحية وأدوية العلاج لمرضى السرطان في المجتمعات الهشة، وتعتبر هذه الزيارة، التي تتزامن مع وصول جزء من الأدوية الممولة إلى مستودع الأدوية المركزي التابع لوزارة الصحة العامة في الكرنتينا، فرصة للتعريف بنظام توزيع الأدوية المعتمد.

وأشار البيان إلى أن "الدعم الإيطالي يندرج ضمن الحاجة الملحة للإستجابة للنقص في الأدوية الأساسية لعلاج المرضى في المجتمعات الهشة في لبنان، وذلك للحد من الوفيات والأمراض التي يمكن الوقاية منها".

ولفت إلى أن "مساهمة الحكومة الإيطالية في شراء أدوية الأورام السرطانية، والتي تم التأكيد عليها من خلال صندوق الطوارىء الثنائي لمنظمة الصحة العالمية (WHO)، بلغت 1.250.000 مليون ومئتين وخمسين ألف يورو في العامين الماضيين".

أخبار لبنان

وزير الصحة العامة

فراس الأبيض

LBCI التالي
أسرار الصحف 17-7-2023
عز الدين لـ"الأحد مع ماريو": سنتقدم باقتراح قانون لتعديل فترة إجازة الامومة والاجازة الابوية وفرص الرضاعة الطبيعية
LBCI السابق
اخترنا لكم
d-none hideMe
LBCI
أمن وقضاء
15:46

الجيش: دهم مستودع لتخزين المخدرات عند مدخل مخيم شاتيلا

LBCI
أمن وقضاء
15:25

قاض لبناني يأمر بالحجز الإحتياطي على ممتلكات سلامة

LBCI
أخبار لبنان
15:10

"التيار" ردًا على بيان ميقاتي: يدين صاحبه بما يحمله من مغالطات تحمل نوايا عدوانية تجاه الدستور وموقع الرئاسة

LBCI
أمن وقضاء
15:05

قوى الأمن: توقيف سارق منزل في بنت جبيل في بلدة قعقعية الجسر

إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
LBCI
أخبار دولية
08:23

وفد أرجنتيني إلى واشنطن للتفاوض مع صندوق النقد حول الديون

LBCI
فنّ
06:51

في الذكرى الأولى لزواجهما... بن أفليك وجنيفر لوبيز يحتفلان بحضور العائلة (صور)

LBCI
أخبار دولية
2023-06-08

رئيس الكنيست يدعو إسرائيل الى الاعتراف بسيادة المغرب على الصحراء الغربية

LBCI
أخبار دولية
15:32

بايدن يدعو نتانياهو إلى الولايات المتحدة لعقد إجتماع

بالفيديو
d-none hideMe
LBCI
رياضة
14:05

أسطورة التنس دجوكوفيتش يسقط في نهائي ويمبلدون أمام المضرب الإسباني

LBCI
أخبار دولية
14:01

المناخ يجمع خصوم السياسة في بكين

LBCI
أخبار دولية
13:57

أوكرانيا تضرب جسر إمدادات للجيش الروسي

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:54

بيروت تنبض من جديد من خلال إستثمارات جديدة في الملاهي الليلية

LBCI
أخبار دولية
13:49

هل ينجح إردوغان في إخراج بلاده من الأزمة الإقتصادية بحلول سياسية؟

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:46

قطاع تأجير المنازل للضيوف ينشط في الموسم السياحي

LBCI
السياحة في لبنان
13:44

أهلا بهالطلة من العاقورة...

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:14

القموعة جنة تحتاج الى الاستثمار لا الاقتتال... أنقذوها من الخلافات

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:11

بلبلة في الخارجية...من الظالم ومن المظلوم؟

الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
LBCI
أمن وقضاء
04:54

"السيّدة المتوحشة" في قبضة شعبة المعلومات!

LBCI
علوم وتكنولوجيا
02:06

علماء يحذرون من حدوث أضخم توهجات شمسية اليوم

LBCI
خبر عاجل
14:59

المتحدث بإسم الخارجية القطرية للجزيرة: إجتماع الدوحة بشأن لبنان خلص إلى بيان مشترك ما يعكس أجواء إيجابية والدول الخمس تتمتع بتأثير على لبنان ونتوقع أن يساهم الإجتماع في حل أزمته

LBCI
خبر عاجل
06:30

الأمين العام لجمعية المصارف ينفي عبر الـLBCI الأخبار المتداولة عن اضراب تحذيري يومَي الإثنين والثلاثاء المقبلين

LBCI
منوعات
08:53

جلست لتلتقط صورة وحلّت الفاجعة... نهاية مأساوية لأم أمام أولادها! (فيديو)

LBCI
أخبار لبنان
06:31

أعمال اللجنة الخماسية لأجل لبنان في قطر اليوم: اجتماع إيجابي والامور بدأت تأخذ منحًى جديًاً

LBCI
فنّ
06:22

ساندرين الراسي: نادين الراسي تمنّت الموت لجورج قبل وفاته!

LBCI
فنّ
05:50

نادين الراسي في تسجيل مُسرّب عن شقيقيها: ضربا أمي وأبي وتمّ تهديدي بالقتل!

حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
We use
cookies
We use cookies to make
your experience on this
website better.
Accept
Learn More