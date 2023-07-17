إنتخاب ناجي فاضل رئيسًا لنقابة موظفي مصرف لبنان

إنتخاب ناجي فاضل رئيسًا لنقابة موظفي مصرف لبنان





بناءً على نتائج الإنتخابات التي جرت بتاريخ ۲۰۲۳/۰۷/۰۷ لإنتخاب مجلس جديد لنقابة موظفي مصرف لبنان لولاية كاملة، وقد فاز فيها كل من:



أولًا: صخر عرب، منى إبراهيم، بشاره الحلو، نسيمة الطبش، حسن دمشقية، ناجي فاضل، ميشال عطاالله، مازن حلاوي، لينا العلي، وجدي العلي، بيار أبي سرحال، رانيا باز، لولاية كاملة.



وبتاريخ ۲۰۲۳/۰۷/۱۷، في تمام الساعة العاشرة صباحًا في مبنى مصرف لبنان - بيروت شارع الحمرا بناية -E- الطابق الخامس، عقد مجلس نقابة موظفي مصرف لبنان جلسة لإنتخاب الهيئة الإدارية الجديدة، وذلك بحضور إحدى عشر عضوًا: صخر عرب، منى إبراهيم، بشاره الحلو، نسيمة الطبش، حسن دمشقية، ناجي فاضل، ميشال عطاالله، مازن حلاوي، وجدي العلي، بيار أبي سرحال، رانيا باز، وغياب لينا العلي. وبعد إفتتاح الجلسة والترشح إلى المراكز في الهيئة الإدارية الجديدة، جاءت النتيجة بالتزكية على الشكل التالي:



الرئيس: ناجي فاضل

نائب الرئيس: صخر عرب

أمين السر: مازن حلاوي

أمين الصندوق: حسن دمشقية