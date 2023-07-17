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الجميل: فليتحمل من صوت لصالح اللجوء السوري في البرلمان الأوروبي مسؤولياتهم قبل إعطاء اللبنانيين دروسًا بالإنسانية

الجميل: فليتحمل من صوت لصالح اللجوء السوري في البرلمان الأوروبي مسؤولياتهم قبل إعطاء اللبنانيين دروسًا بالإنسانية

غرد رئيس حزب الكتائب النائب سامي الجميل عبر حسابه على "تويتر": "قدرة الإتحاد الأوروبي على إستيعاب اللاجئين أكبر بكثير من لبنان الذي لا طاقة له على تحمل أعباء مشاكل العالم بأكمله وتبعاتها. فليتحمل من صوتوا لصالح التوصيات السيئة المتعلقة باللجوء السوري في البرلمان الأوروبي مسؤولياتهم قبل أن يعطوا اللبنانيين دروسًا بالإنسانية".