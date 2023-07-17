وزير الزراعة يستقبل سفير قطر في لبنان

وزير الزراعة يستقبل سفير قطر في لبنان

إستقبل وزير الزراعة في حكومة تصريف الأعمال الدكتور عباس الحاج حسن في مكتبه سعادة سفير دولة قطر في لبنان إبراهيم بن عبد العزيز السهلاوي في زيارة وداعية، و تم بحث شؤون العلاقات الزراعية بين البلدين الشقيقين.