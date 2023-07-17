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"التيار" ردًا على بيان ميقاتي: يدين صاحبه بما يحمله من مغالطات تحمل نوايا عدوانية تجاه الدستور وموقع الرئاسة
أخبار لبنان
2023-07-17 | 15:10
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"التيار" ردًا على بيان ميقاتي: يدين صاحبه بما يحمله من مغالطات تحمل نوايا عدوانية تجاه الدستور وموقع الرئاسة
"التيار" ردًا على بيان ميقاتي: يدين صاحبه بما يحمله من مغالطات تحمل نوايا عدوانية تجاه الدستور وموقع الرئاسة
أعلنت لجنة الإعلام والتواصل في "التيار الوطني الحر" في بيان أنه "لا حاجة لتبيان ما يقوم به رئيس حكومة تصريف الأعمال من مخالفات دستورية ومن مد اليد على صلاحيات رئيس الجمهورية، وصولًا لمسعاه المستميت لتعيينات الفئة الأولى."
وقالت: "بيان ميقاتي يدين صاحبه بما يحمله من مغالطات وتناقضات تحمل في طياتها النوايا والأفعال العدوانية تجاه الدستور والميثاق وموقع رئاسة الجمهورية".
أخبار لبنان
التيار الوطني الحر
نجيب ميقاتي
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