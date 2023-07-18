بو صعب من معراب: لمست عدم اقتناع جعجع بطاولة حوار تقليدية

جعجع التقى بو صعب في معراب

التقى رئيس حزب "القوات اللبنانية" سمير جعجع في معراب، نائب رئيس مجلس النواب الياس بو صعب، على مدار ساعة وربع الساعة، في حضور عضو تكتل "الجمهورية القوية" النائب ملحم رياشي.



وعقب اللقاء، أشار بو صعب الى أن الزيارة الثالثة تمحورت حول الفراغ الموجود في البلد وعن امكانية التواصل اكثر بين الفرقاء للوصول الى حلٍّ ينهي هذا الفراغ القاتل.



واذ كشف أن النقاش تركّز بشكل مباشر وصريح حول احتمال اقامة حوار أو نقاش بين الفرقاء او الكتل، ما يُطرح داخليا في بعض الأحيان وخارجيا في أحيان أخرى ، لفت بو صعب الى أنه لمس عدم اقتناع "رئيس القوات" بطاولة حوار تقليدية، كما كان يحصل في الماضي، اذ يعتبر انه من الضروري التوصل الى حلّ لانهاء الفراغ الرئاسي في اسرع وقت.



وقال: "موقف جعجع في هذا الاطار لم يتغيّر، علما انه منفتحٌ على أي تشاور أو تواصل أو تفاهم مع الفرقاء كافة من دون استثناء، بغية تحقيق الهدف المنشود. وتحدثنا حول هذا الموضوع الذي يحتاج الى متابعة وما زال من المبكر تناوله في الاعلام".