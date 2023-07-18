منصة الحفر Transocean Barents أبحرت من المياه النروجية باتجاه البلوك رقم ٩

الرحلة ستستغرق شهرا كاملا

أبحرت يوم السبت ١٥ تموز منصة الحفر Transocean Barents من المياه النروجية باتجاه البلوك رقم ٩ في بحر لبنان.



وتستغرق رحلتها للوصول إلى المياه اللبنانية نحو شهر كامل، علما أن منصة الحفر ستتوقف لأيام في مضيق جبل طارق من أجل عملية تبديل في طاقمها على أن تتابع إبحارها فيما بعد نحو لبنان.