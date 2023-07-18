لجنة الشؤون الخارجية بحثت في ملف النازحين والخميس تعلن التوصيات

فادي علامة: على الرغم من اختلافات اللبنانيين بآرائهم وأفكارهم وطروحاتهم لكن في موضوع ملف النزوح السوري كان هناك اجماع حوله

عقدت لجنة الشؤون الخارجية والمغتربين جلسة قبل ظهر اليوم في المجلس النيابي برئاسة النائب فادي علامة.



واثر الجلسة، قال النائب علامة: "عقدت لجنة الشؤون الخارجية اجتماعا وعلى جدول أعمالها موضوع التوصيات المتعلقة بعودة النازحين السوريين وتناولنا كيفية ادارة الملف من قبل الحكومة اللبنانية، إضافة الى دور المجتمع الدولي في موضوع النزوح والاسراع في عودة النازحين وانتهينا بوضع التوصيات وسنعقد مؤتمرا صحافيا يوم الخميس للاعلان عن التوصيات التي تم الاتفاق عليها بالاجماع".



وأضاف: "هذه رسالة مهمة للمجتمع الدولي، انه على الرغم من اختلافات اللبنانيين بآرائهم وأفكارهم وطروحاتهم، لكن في موضوع ملف النزوح السوري كان هناك اجماع حوله. كما بحثنا في مسألة صياغة بيان للرد على البرلمان الاوروبي وبالتحديد المادة 13 منه وسنعلن عن ذلك يوم الخميس".



وتابع علامة: "تناولنا أيضا موضوع الاعتداء الاسرائيلي على زميلنا النائب قاسم هاشم والاعلاميين. واللجنة تدين الاعتداء الذي تعرض له الزميل هاشم والاعلاميين الموجودين في داخل الاراضي اللبنانية مستنكرين الانتهاكات المتكررة من قبل العدو الاسرائيلي للحدود اللبنانية وعدم التزامه بالقرارات الدولية، ونطالب المجتمع الدولي بالتدخل لدعم لبنان والزام العدو الاسرائيلي بوقف استفزازه للحدود اللبنانية".