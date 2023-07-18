نواب تكتل لبنان القوي يتطرقون إلى ملف النزوحِ وتوصية البرلمان الاوروبي الاخيرة

عقد نوابُ تكتل لبنان القوي، في مجلس النواب، سيزار ابي خليل، جورج عطالله، نقولا الصحناوي، ندى البستاني وجيمي جبور مؤتمرًا حول مَلفِ النزوحِ وتوصية البرلمان الاوروبي الاخيرة.