كرامي من دار الفتوى: للإسراع في انتخاب رئيس والوصول إلى تسوية عنوانها الأساسي الحوار

أكد النائب فيصل كرامي، في ما يتعلق بأحداث بقاعصفرين الضنية - وبشري، وتحديداً بالقرنة السوداء، التزام توصيات مفتي الجمهورية اللبنانية الشيخ عبد اللطيف دريان بالتهدئة والروية وتحكيم العقل والمنطق والقانون والمؤسسات، واللجوء إلى الدولة وعلى رأسها الجيش اللبناني الذي قام بواجبه ولا يزال تجاه أهله ومنطقته.وشرح كرامي، خلال لقائه دريان، تلقيهم "الاستفزازات والبيانات عالية السقف من أطراف كثيرة، والإساءة التي نتلقاها بكل صدر رحب وبكل صبر، من بعض النواب لأننا لا نريد التصعيد، جل ما نريده هو الحرص على الحقوق، أن نكون سواسية في هذا البلد، نعيش بتناغم وتراحم وتعاضد وتعاطف".وأشار إلى أن "القضية بسيطة، وبسيطة جدا، القضية قضية ماء، وقضية ري، وقضية زرع، ومعالجتها تبدأ بأن تقوم الدولة بأقل واجباتها، وتنشئ البرك التي من خلالها نستطيع أن نسقي الزرع والماشية، ليس هناك شيء اسمه دمكم ودمنا، وليس هناك شيء اسمه أرضكم وأرضنا، نحن كلنا لبنانيون، وكلنا علينا أن نعيش معا، دمنا واحد، وحياتنا واحدة، ومصيرنا واحد".وفي سياق آخر، شدد كرامي على ضرورة الإسراع في انتخاب رئيس جمهورية، والوصول إلى تسوية يكون عنوانها الأساسي "الحوار الذي يجمع بين اللبنانيين".