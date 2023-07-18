اجتماع اتحاد نقباء المهن الحرة في لبنان في مكتب كسبار: قرار البرلمان الاروروبي بشأن النزوح يمهد لخطوات أشد خطورة

اطّلع اتحاد نقباء المهن الحرة في لبنان في مكتب نقيب المحامين في بيروت ناضر كسبار على القرارات غير الملزمة التي صوت عليها البرلمان الأوروبي.



وأكد المجتمعون رفضهم للبند المتعلق بالنازحين السوريين، وربط بقائهم على أرضه بالحل السياسي للأزمة السورية، ما يدعو الى الإرتياب المشروع لأن القرار يمهد لخطواتٍ أشد خطورة كدمجِ النازحين في المجتمع اللبناني وهو وجه من أوجه التوطين التي جزم الدستور بتحريمه في مقدمته.