معلومات الـLBCI: نواب حاكم مصرف لبنان يريدون تشريع استخدامهم الاحتياطي الالزامي

علمت الـLBCI أن جلسة ثانية للجنة الادارة والعدل يقدم في خلالها نواب حاكم مصرف لبنان تصورا للسياسة المالية والنقدية التي ستعتمد بعد نهاية ولاية سلامة.

وبحسب المعلومات، فإن اجتماع الخميس للجنة الادارة والعدل للاستماع الى اجوبة نواب الحاكم ستتطرق إلى سياسة سعر الصرف، ربط النقدي بالمالي، حجم الكتلة النقدية، الاحتياطي الالزامي وكيفية حمايته، كما أنهم يريدون تشريع استخدامهم الاحتياطي الالزامي.