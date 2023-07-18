وزير الدفاع إلتقى سفير البرازيل: الجيش في جهوزية دائمة للمحافظة على الأمن والطمأنينة في الجنوب

وزير الدفاع إلتقى سفير البرازيل: الجيش في جهوزية دائمة للمحافظة على الأمن والطمأنينة في الجنوب

إلتقى وزير الدفاع الوطني موريس سليم في مكتبه في اليرزة اليوم سفير البرازيل في لبنان تارسيزيو كوستا Tarcisio Costa يرافقه الملحق العسكري العقيد Emerson Afonso de Azevedo Costa وجرى بحث في آخر المستجدات والعلاقات بين البلدين.



ونوه السفير كوستا بإتفاقية التعاون في مجال الدفاع بين لبنان والبرازيل والتي ستزيد من التنسيق بين الجيشين في مجال التدريب وتبادل الخبرات، وتحدث عن خطوات لتقديم دعم لوجيستي قريب للجيش اللبناني.



وأكد أن البرازيل العضو غير الدائم في مجلس الأمن ستعمل على تحقيق إجماع حول القرار الذي سيصدر للتمديد لولاية القوة الدولية العاملة في جنوب لبنان "اليونيفيل" مع الإحترام الكامل للسيادة الوطنية اللبنانية.



أما وزير الدفاع، فقدر عاليًا التعاون بين البلدين لا سيما بين الجيشين ومشاركة البرازيل في اليونيفيل، آملًا في تطوير هذا التعاون لمصلحة كلا البلدين.



وكرر سليم كرر إدانته الإحتلال الإسرائيلي المستجد للشطر الشمالي من بلدة الغجر من خلال إقامة سياج في البلدة وغيرها من التعديات، مؤكدًا أن الغجر أرض لبنانية وبالتالي هذا إعتداء خطير ويهدد الإستقرار على الحدود الجنوبية وعلى المجتمع الدولي العمل على إزالة هذه الإعتداء.



وإذ شدد على أن لبنان يلتزم بتطبيق القرار ١٧٠١ بكل مندرجاته، أكد أن التنسيق الدائم بين "اليونيفيل" والجيش اللبناني هو ضمانة لتفادي أي إشكالات في منطقة عمليات القوة الدولية.



وأشار إلى الجهوزية الدائمة للجيش للمحافظة على الأمن والطمأنينة في الجنوب والمناطق اللبنانية كافة.