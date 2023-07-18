مخزومي: بيان المجموعة الخماسية بشأن لبنان شدد على ما طالبنا بضرورة تطبيقه

غرد النائب فؤاد مخزومي عبر حسابه على "تويتر" معتبرًا أن "البيان المشترك الصادر عن الإجتماع الثاني للمجموعة الخماسية بشأن لبنان شدد على ما طالبنا بضرورة تطبيقه مرارًا وأهم هذه النقاط:-إلتزام النواب مسؤوليتهم الدستورية والشروع في إنتخاب رئيس يجسد النزاهة ويضع مصالح لبنان أولًا.-تنفيذ الإصلاحات الإقتصادية لا سيما تلك التي يوصي بها صندوق النقد الدولي.-الإصلاح القضائي وتطبيق سيادة القانون، لا سيما في ما يتعلق بالتحقيق في إنفجار مرفأ بيروت.-تنفيذ قرارات مجلس الأمن الدولي والإتفاقات والقرارات الدولية الأخرى ذات الصلة.-إستعداد الدول الخمس للعمل مع لبنان لدعم تنفيذ الإجراءات الإصلاحية وتأكيد دعمها الثابت للبنان.