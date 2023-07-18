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عدوان بعد إجتماع لجنة الإدارة والعدل: نواب الحاكم أبلغونا أنهم لن يتخلوا عن مسؤولياتهم

عدوان بعد إجتماع لجنة الإدارة والعدل: نواب الحاكم أبلغونا أنهم لن يتخلوا عن مسؤولياتهم