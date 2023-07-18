بوحبيب إلتقى رئيس بعثة منظمة مراقبة الهدنة وسفيرتي سويسرا واليونان... وهذا ما بحثه معهم

بوحبيب إلتقى رئيس بعثة منظمة مراقبة الهدنة وسفيرتي سويسرا واليونان... وهذا ما بحثه معهم

إستقبل وزير الخارجية والمغتربين في حكومة تصريف الأعمال الدكتور عبدالله بوحبيب رئيس بعثة منظمة مراقبة الهدنة التابعة للأمم المتحدة UNSTO اللواء باتريك غوشا Patrick Gauchat على رأس وفد وتم البحث في نطاق عملها في لبنان. ورحب الوزير بوحبيب بنجاح مهمتها.



كما بحث بوحبيب مع سفيرة سويسرا لدى لبنان ماريون ويشلت في موضوع التجديد لعمل قوات الطوارىء الدولية العاملة في جنوب لبنان (اليونيفيل).



من جهة ثانية، سلمت ويشلت الوزير بوحبيب دعوة للمشاركة في المنتدى العالمي للاجئين 2023 والذي سينعقد في سويسرا في الثالث عشر من شهر كانون الأول المقبل.



والتقى بوحبيب سفيرة اليونان لدى لبنان كاترين فونتولاكي، وتم البحث في التطورات اليونانية في ظل تشكيل حكومة جديدة، كما تم البحث في موضوع سهى بشارة ومنعها من دخول الأراضي اليونانية والأوضاع على الساحة اللبنانية.