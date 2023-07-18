0min

مصادر للـLBCI: لا صحة لما نُقِلَ حول إشراك إيران في مواضيع الاجتماع الخماسي حول لبنان

مصادر للـLBCI: لا حوار وطنيا إلا بعد إنتخاب رئيس تحت قبة البرلمان اللبناني وفق الأصول الدستورية

أكدت مصادر للـLBCI ألا صحة لما نُقِلَ حول إشراك إيران في مواضيع الاجتماع الخماسي حول لبنان.



وأفادت المصادر بأن العقوبات ستطال شخصيات سياسية لبنانية وكل طرف يعطل عملية انتخاب الرئيس.



وقالت: "لا حوار وطنيا إلا بعد إنتخاب رئيس تحت قبة البرلمان اللبناني وفق الاصول الدستورية، ويكون الحوار برئاسة الرئيس المنتخب".