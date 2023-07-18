بلدية الغبيري تدعي ضد كل من يظهره التحقيق

بلدية الغبيري تدعي ضد كل من يظهره التحقيق

عطفًا على البيان الصادر عن بلدية الغبيري بتاريخ ١٦ تموز ٢٠٢٣ عن أحداث ١٥ تموز ٢٠٢٣ إطلاق النار وتفشي ظاهرة مكاتب المراهنات غير المرخصة،

تقدمت البلدية بشكوى جزائية أمام جانب النيابة العامة الإستئنافية في جبل لبنان ضد كل من يظهره التحقيق فاعلًا أو شريكًا أو متدخلًا بجرم إطلاق النار وإرهاب الناس الآمنين وفتح مكاتب مراهنات دون ترخيص قانوني، طالبة من كافة الأجهزة الأمنية والقضاء سرعة التحقيق حفاظًا على أمن السكان.