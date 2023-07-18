الأبيض ترأس اجتماعا للجنة مكافحة الكوليرا في خطوة إستباقية حتمها تزايد الإصابات في دول مجاورة

الأبيض: من واجب المنظمات الدولية لا سيما التي تعنى بشؤون النازحين الاستمرار في تأمين ما يسمح بإيجاد بيئة صحية سليمة للنازحين