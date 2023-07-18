مذكرة للوزير مولوي بتكليف هويدا مصطفى الترك بمهام محافظ النبطية

مذكرة للوزير مولوي بتكليف هويدا مصطفى الترك بمهام محافظ النبطية



أصدر وزير الداخلية والبلديات في حكومة تصريف الأعمال القاضي بسام مولوي مذكرة حملت الرقم 78/إم/ 2023 وقضت بتكليف السيدة هويدا مصطفى الترك بمهام محافظ النبطية.



وجاء في القرار: "حيث أن السيد حسن محمود فقيه - محافظ النبطية بالتكليف يحال إلى التقاعد بتاريخ 20 تموز 2023 لبلوغه السن القانوني، وبناء لمقتضيات وحسن سير العمل الإداري في محافظة النبطية تكلف السيدة هويدا مصطفى الترك - في ملاك محافظة لبنان الجنوبي - بمهام محافظ النبطية وذلك لملء المركز الشاغر وفقًا للأصول.



والترك دكتورة في علم الإجتماع وإدارة الموارد البشرية.



الإختصاص الدقيق: تنمية إقتصادية وإجتماعية، من مواليد صيدا عام 1971.



المؤهلات العلمية: دكتوراه في العلوم الإجتماعية من الجامعة اللبنانية عام 2008

دبلوم دراسات معمقة في علم الإجتماع الإقتصادي من معهد العلوم الإجتماعية - الجامعة اللبنانية.

جدارة في العلوم الإجتماعية - خدمة إجتماعية وتنمية محلية من معهد العلوم الإجتماعية - الجامعة اللبنانية عام 2000.

إجازة في العلوم الإجتماعية من معهد العلوم الإجتماعية - الجامعة اللبنانية عام 1999.

إجازة في الحقوق من كلية الحقوق والعلوم السياسية والإدارية - الفرع الأول في الجامعة اللبنانية عام 2017.



المسيرة المهنية: بدأت التدريس في معهد العلوم الإجتماعية - الجامعة اللبنانية عام 2009، ورقيت إلى رتبة أستاذ عام 2017.

- عينت مديرة لمعهد العلوم الإجتماعية - الفرع الخامس في الجامعة اللبنانية إعتبارًا من تاريخ 12 أيار 2022.