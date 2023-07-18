بوحبيب اجتمع مع القائم بأعمال السفارة السورية في لبنان: رغبة بتشكيل وفد لزيارة دمشق

بناءً لتوجيهات دولة رئيس الحكومة، اجتمع وزير الخارجية والمغتربين الدكتورعبدالله بوحبيب مع القائم بأعمال السفارة السورية في لبنان علي دغمان، وأبلغه برغبة الحكومة تشكيل وفد من وزارة الخارجية والمغتربين لزيارة دمشق وإجراء مشاورات سياسية إقليمية ودولية، والبحث بالقضايا المشتركة ومنها قضية النازحين السوريين في لبنان.