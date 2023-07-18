تحذير من مصلحة الليطاني لرواد النهر في طرفلسية

تحذير من مصلحة الليطاني لرواد النهر في طرفلسية



حذرت "المصلحة الوطنية لنهر الليطاني" رواد نهر الليطاني من المخاطر الصحية للسباحة في مجرى النهر في منطقة طرفلسية في الحوض الأدنى للنهر بسبب تدفق مياه الصرف الصحي من الشبكة التابعة للبلدية إلى مجرى النهر قرب إستراحة الكمال.



وطالبت بتجنب السباحة إلى حين رفع التعدي والخطر الصحي وأخذ العينات وتحليلها، معلنة أنها بالتزامن مع هذا التحذير، ستتخذ الإجراءات القانونية بحق الملوثين من الجهات العامة والخاصة.