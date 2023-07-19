حنكش للـLBCI: هناك هم واحد اليوم وهو إنقاذ هذا البلد

حنكش للـLBCI: هناك هم واحد اليوم وهو إنقاذ هذا البلد

رأى النائب الياس حنكش أن دور كل نائب اليوم من الفريق المعارض أو من غيره في بلد طبيعي الإحتكام بالدستور والآليات الدستورية.



وأكد في حديث لبرنامج "نهاركم سعيد" عبر الـLBCI إلى أن كل البدع والإنتظارات والإشارات الدولية والإقليمية نحن نقرر إذا تصب في مصلحة لبنان أم لا.



وأشر إلى أننا وكل الفريق المعارض كنا نلتزم بدورنا وواجباتنا ونشارك في الجلسات وكنا مقتنعين في الجلسات الـ11 بمرشح لأنه نابع من الفريق المعارض ويحمل كل البرنامج التي ترى المعارضة أنه جدير بالنهوض بلبنان.



وشدد حنكش على أن هناك هم واحد اليوم وهو إنقاذ هذا البلد الذي يبدأ بانتخاب رئيس والإحتكام للدستور وعلى رئيس المجلس أن يبقي الجلسات مفتوحة، لافتًا إلى أن الإتفاق الخماسي الذي حصل في قطر دعا إلى جعل وإبقاء الجلسات مفتوحة إلى حين إنتخاب رئيس وهذا ما قلناه منذ البداية.