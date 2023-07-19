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حمية إلتقى المدير العام لشركة "توتال": مرفأ بيروت والمطار على أتم الإستعداد والجهوزية لمواكبة فترة تنفيذ أنشطة الحفر في البلوك 9

أخبار لبنان
2023-07-19 | 04:09
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حمية إلتقى المدير العام لشركة &quot;توتال&quot;: مرفأ بيروت والمطار على أتم الإستعداد والجهوزية لمواكبة فترة تنفيذ أنشطة الحفر في البلوك 9
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حمية إلتقى المدير العام لشركة "توتال": مرفأ بيروت والمطار على أتم الإستعداد والجهوزية لمواكبة فترة تنفيذ أنشطة الحفر في البلوك 9

حمية إلتقى المدير العام لشركة "توتال": مرفأ بيروت والمطار على أتم الإستعداد والجهوزية لمواكبة فترة تنفيذ أنشطة الحفر في البلوك 9

عقد وزير الأشغال العامة والنقل في حكومة تصريف الأعمال الدكتور علي حمية في مكتبه اليوم في الوزارة إجتماعًا مع المدير العام للإستكشاف والإنتاج في شركة "توتال" رومان دو لا مارتنير، في حضور المدير العام للجنة إدارة مصلحة وإستثمار مرفأ بيروت عمر عيتاني، المدير العام للمديرية العامة للطيران المدني فادي الحسن، عضوي مجلس إدارة هيئة قطاع البترول كابي دعبول ووسام الذهبي، حيث تم خلاله البحث في اللمسات الأخيرة للنقاشات التي جرت طوال الفترة الماضية بين الوزارة وشركة "توتال"، وخصوصًا في ما يتعلق بالإجراءات والتسهيلات والأمور اللوجستية التي سيوفرها لها مرفأ بيروت والمطار خلال فترة التنقيب عن النفط والغاز في البلوك رقم 9". 
 
وشدد حمية خلال الإجتماع على أن "المرفأ والمطار قد أصبحا على أتم الجهوزية والإستعداد لمواكبة عمل الشركة في كامل فترة تنفيذ أنشطة الحفر في البقعة رقم 9".
 
بدوره، أكد دو لا مارتنير أن "التعاون كان سمة المرحلة السابقة بين الشركة والوزارة وكذلك مع الإدارات المعنية في مرفأ بيروت والمطار، الأمر الذي سينعكس إيجابًا على الإنطلاق بعمليات الحفر المخطط لها سابقًا".

أخبار لبنان

وزير الأشغال العامة والنقل

علي حمية

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