غياث يزبك للـLBCI: اللقاء الخماسيّ اعاد تصويب الامور..بالمعلن والعمليّ لا يزال التيار ضمن تقاطع المعارضة

اعتبر النائب غياث يزبك ان "اللقاء الخماسيّ اعاد تصويب الامور وتصحيح النظرة تجاه ما يجري في لبنان، لأن المسار الذي سلكته المبادرة الفرنسية غطّى الامور بطريقة غير صحيحة".



وقال في حديث لبرنامج "نهاركم سعيد" عبر شاشة الـLBCI " المنطق الفرنسي حاول فرض ما يُسمى بالزواج القسريّ على اللبنانيين بما يعني التعايش بين الدولة والدويلة والحفاظ على سلاح حزب الله وتشريع كل ما هو خارج اطار الدستور وابقاء كلمة الفصل للحزب".



وأضاف " هناك فرق بين المستقوي بسلاحه أي حزب الله أو القوي بإلتصاقه بالدستور، ولا يمكن تعايش الدويلة مع الدولة".



وسأل "من هو حزب الله لكي يدعونا الى حوار؟"، وقال "حزب الله يحاول نقل تكتيك السلاح الى طاولات السياسة ويستدرجنا الى الحوار معه من اجل مسألة تنتهي بانتخاب فرنجية وفي حال قبلنا الذهاب الى حوار معه نكون قد وافقنا على شرعية الدعوة الى حوار فيما نحن هيئة ناخبة".



وعن قنوات التواصل مع التيار الوطنيّ الحرّ، اكّد ان " قنوات التواصل لم تنقطع وبالمعلن والعمليّ لا يزال التيار ضمن تقاطع المعارضة وهناك صيانة لهذه الخطوط المفتوحة ولكن لا تتفعل أكثر من ذلك".



ولفت الى ان " المعارضة مع التيار بهذا التقاطع هي اقوى اكيد ومن دون هذا التقاطع تكون قد عادت الى موقعها الذي ليس ضعيفًا جدا، ونحن قادرين في السياسة بعد عملية النضوج المتسارعة التي حصلت عند بعض النواب المتموضعين في مواقع رمادية او الذين يلعبون تكتيكات باللعبة الانتخابية تعويض هذا العدد في حال اراد التيار الانكفاء".



وقال يزبك "نحن نريد أن يكون التيار معنا، وهو قد استفاد من مواقف مبدئية اساسية من خلال تموضعه معنا، واستعاد بعضًا من مسيرته في اللعبة الداخلية التي غلب فيها الموقف الوطني على الخاص، وفي حال اراد الذهاب في اتجاه آخر، فهذا أمر يعود له ويحمل تبعاته بالسياسة".



وعن مرشّحم الرئاسيّ، قال "ما زلنا على المرشح جهاد ازعور ونرى فيه موقفنا الاستراتيجي وغير مستعدين للتراجع عنه لقناعتنا انه رجل المرحلة".





