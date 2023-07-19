العين على اجتماع لجنة الادارة والعدل النيابية يوم غد مع نواب الحاكم..

تقترب نهاية شهر تموز، موعد انتهاء ولاية حاكم مصرف لبنان رياض سلامة... والعين على اجتماع لجنة الادارة والعدل النيابية الثاني يوم غد مع نواب الحاكم، والذي يفترض ان يحمل تصورهم للمرحلة المقبلة ما بعد نهاية تموز، فضلا عن محاولتهم تأمين غطاء قانوني لعملهم.